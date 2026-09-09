Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Verim arttı, fiyat yarıya düştü: 18 liraya satılıyor

Verim arttı, fiyat yarıya düştü: 18 liraya satılıyor

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde hasadı başlayan kapya biberin fiyatı, diğer bölgelerdeki ürün bolluğunun etkisiyle 35 liradan 18 liraya geriledi. Üretim bölgesinde hasadın ekim ayı sonuna kadar sürmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA
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Verim arttı, fiyat yarıya düştü: 18 liraya satılıyor - Resim: 1

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde kapya biber hasadı başladı. Ürünün fiyatında da düşüş yaşandı.

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Verim arttı, fiyat yarıya düştü: 18 liraya satılıyor - Resim: 2

Bir ay önce kapya biberin kilogramı 35 liradan alınıyordu. Şimdi ise fiyat 18 liraya kadar geriledi.

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Verim arttı, fiyat yarıya düştü: 18 liraya satılıyor - Resim: 3

Fiyat düşüşünde ürün bolluğu etkili oldu. Yenişehir’in yanı sıra çevre ilçelerde de hasat yapılıyor.

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Verim arttı, fiyat yarıya düştü: 18 liraya satılıyor - Resim: 4

Karacabey ve Mustafakemalpaşa da üretim yapılan bölgeler arasında bulunuyor. Marmara Bölgesi’nde de kapya biber hasadı sürüyor.

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Verim arttı, fiyat yarıya düştü: 18 liraya satılıyor - Resim: 5

Tarım Ürünleri Pazarlama Müdürü Halim Ar, fiyatlardaki değişime ilişkin açıklama yaptı. Ar, yaklaşık bir ay önce ilk hasadın yapıldığını söyledi.

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Verim arttı, fiyat yarıya düştü: 18 liraya satılıyor - Resim: 6

O dönemde kapya biberin 35 liradan alıcı bulduğunu belirtti. Bölgedeki hasadın başlamasıyla ürün miktarının arttığını ifade etti.

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Verim arttı, fiyat yarıya düştü: 18 liraya satılıyor - Resim: 7

Ürün bolluğunun fiyatları etkilediğini kaydetti. Ar, fiyatların 18 liraya kadar düştüğünü dile getirdi.

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Verim arttı, fiyat yarıya düştü: 18 liraya satılıyor - Resim: 8

Yenişehir kapya biberinin kalitesine de dikkat çekti. Ürünün lezzetiyle öne çıktığını söyledi.

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Verim arttı, fiyat yarıya düştü: 18 liraya satılıyor - Resim: 9

Kapya biberin etli yapıya sahip olduğunu belirtti. Biberin yoğun salça aromasının bulunduğunu ifade etti.

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Verim arttı, fiyat yarıya düştü: 18 liraya satılıyor - Resim: 10

Bu özelliğin biber salçasına lezzet kattığını söyledi. Yenişehir’de yetiştirilen kapya biberin Türkiye genelinde tüketildiğini belirtti.

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Verim arttı, fiyat yarıya düştü: 18 liraya satılıyor - Resim: 11

Halim Ar, hasadın devam edeceğini de açıkladı. Bölgede ve Marmara’da hasadın ekim ayının sonuna kadar sürmesi bekleniyor.

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