Bursa’nın Yenişehir ilçesinde kapya biber hasadı başladı. Ürünün fiyatında da düşüş yaşandı.
Verim arttı, fiyat yarıya düştü: 18 liraya satılıyor
Bursa’nın Yenişehir ilçesinde hasadı başlayan kapya biberin fiyatı, diğer bölgelerdeki ürün bolluğunun etkisiyle 35 liradan 18 liraya geriledi. Üretim bölgesinde hasadın ekim ayı sonuna kadar sürmesi bekleniyor.Kaynak: İHA
Bir ay önce kapya biberin kilogramı 35 liradan alınıyordu. Şimdi ise fiyat 18 liraya kadar geriledi.
Fiyat düşüşünde ürün bolluğu etkili oldu. Yenişehir’in yanı sıra çevre ilçelerde de hasat yapılıyor.
Karacabey ve Mustafakemalpaşa da üretim yapılan bölgeler arasında bulunuyor. Marmara Bölgesi’nde de kapya biber hasadı sürüyor.
Tarım Ürünleri Pazarlama Müdürü Halim Ar, fiyatlardaki değişime ilişkin açıklama yaptı. Ar, yaklaşık bir ay önce ilk hasadın yapıldığını söyledi.
O dönemde kapya biberin 35 liradan alıcı bulduğunu belirtti. Bölgedeki hasadın başlamasıyla ürün miktarının arttığını ifade etti.
Ürün bolluğunun fiyatları etkilediğini kaydetti. Ar, fiyatların 18 liraya kadar düştüğünü dile getirdi.
Yenişehir kapya biberinin kalitesine de dikkat çekti. Ürünün lezzetiyle öne çıktığını söyledi.
Kapya biberin etli yapıya sahip olduğunu belirtti. Biberin yoğun salça aromasının bulunduğunu ifade etti.
Bu özelliğin biber salçasına lezzet kattığını söyledi. Yenişehir’de yetiştirilen kapya biberin Türkiye genelinde tüketildiğini belirtti.
Halim Ar, hasadın devam edeceğini de açıkladı. Bölgede ve Marmara’da hasadın ekim ayının sonuna kadar sürmesi bekleniyor.