Tesla'nın merakla beklenen tam otonom sürüş teknolojisi FSD, Türkiye yollarına inmek için gün sayıyor. İstanbul’da veri toplama operasyonlarına başlayan otomobil devi, karmaşık trafik koşullarını yapay zekasına öğreterek Türkiye’de yeni bir dönemin kapısını aralıyor.
Veri toplama başlıyor: Tesla’nın devrim niteliğinde teknolojisi Türkiye’ye geliyor
Tesla'nın merakla beklenen devrim niteliğindeki teknolojisinin ayak sesleri Türkiye'de duyulmaya başladı.
İstanbul Sokaklarında "Veri" Mesaisi
Tesla, yayımladığı "Araç Operatörü" iş ilanıyla operasyonun startını verdi. Kurulacak özel ekip, Türkiye’deki tabela sistemlerinden yol çizgilerine, sürücü davranışlarından kavşak yapılarına kadar tüm yerel detayları gerçek zamanlı olarak kaydedecek.
Bu veriler, otonom sürüş yapay zekasının Türkiye yollarında hatasız çalışması için "eğitim materyali" olarak kullanılacak.
Hollanda Onayı Türkiye İçin Emsal Oldu
Avrupa’da FSD sistemine resmi onay veren ilk ülke olan Hollanda, Türkiye süreci için de yolu açtı.
Hollanda düzenleyici kurumu RDW’nin, bu sistemlerin standart sürüş destek paketlerinden daha güvenli olduğunu tescillemesi, Türkiye’deki yasal süreçler ve güvenlik onayları için güçlü bir referans teşkil ediyor.
Yapay Zeka Türkiye Trafiğini Öğreniyor
Sistem aktif hale geldiğinde, Tesla araçları şehir içinde şerit değiştirme, kavşak dönüşleri ve otoyol sürüşlerini insan müdahalesi olmadan gerçekleştirebilecek. Mühendislik ekipleri, veri toplama süreciyle birlikte yerel şartlara özel bir yazılım güncellemesinin yayınlanacağını ve sistemin bölgeye özel "terzi dikimi" bir hassasiyetle çalışacağını belirtiyor.