Günümüzde hiçbir şey basit değil. Eskiden bir esnaf, dükkânının vitrinine astığı fiyat etiketiyle idare edebilirdi. Bugün ise o etiketin arkasında tedarik zincirindeki bir geminin Kızıldeniz’de beklemesi, bir merkez bankasının faiz kararı, teknolojide yeni bir hamle ve hatta uzak bir coğrafyadaki seçim sonucu yatıyor. Değişkenler birbirine daha sıkı bağlanmış durumda. Bireyden topluma, çalışandan firmaya herkes denklemi hem lokal hem küresel ölçekte kurmak zorunda. Aksi takdirde doğru karar vermek mümkün değil.

En klasik örnek tasarruf kararı. Diyelim ki orta halli bir vatandaş elindeki birikimle ne yapacağına karar verecek… Faiz mi, altın mı, dolar/euro mu, yoksa borsayı mı tercih edecek? Yıllar önce faiz yüksekmiş, bankaya koyayım demek yeterliydi. Bugün ise İran-İsrail gerilimi gibi bir jeopolitik kıvılcım, enerji fiyatlarını uçurabiliyor. Savaş uzarsa petrol yükselir, altın güvenli liman olur. Savaş biterse savunma sanayi hisseleri düzeltme yapar. Aynı anda Fed’in beklenmedik bir açıklaması döviz kurlarını altüst eder. Yani kararınızı verirken sadece Türkiye’deki enflasyonu değil, Tahran’daki sokakları, Washington’daki düşünce kuruluşlarının raporlarını ve hatta Tayvan Boğazı’ndaki gemi trafiğini de izlemeniz gerekiyor.

Bu bağlantısallık iş hayatında daha da belirgin. Bir yazılım geliştiricisi düşünün. Yıllarca kod yazmayı öğren, işin hazır denirdi. Artık aynı geliştirici, kendi ülkesindeki vergi düzenlemelerinin yanı sıra ABD’de çıkarılan düzenlemeleri, Avrupa’daki güncellemelerini ve Çin’deki yarı-iletken ihracat kısıtlamalarını da takip etmek zorunda. Çünkü projesi birden global bir tedarik zincirinin parçası haline gelebiliyor. Bir anda kullandığı kütüphane lisansında değişiklik oluyor veya müşterisi uygunluk gerekçesiyle projeyi durduruyor. Yerel maaş pazarlığı, küresel yetenek havuzuyla rekabet etmek zorunda kalıyor.

Firmalar için durum daha vahim. Bir mobilya üreticisi, Ukrayna’daki savaş nedeniyle kereste fiyatlarının artmasından, Kızıldeniz krizinde konteyner navlun ücretlerinin katlanmasından, Avrupa’daki yeşil mutabakat düzenlemelerinden doğrudan etkileniyor. Ben sadece İstanbul’da üretim yapıyorum demek yetmiyor. Tedarikçinizin tedarikçisinin coğrafi riskini de bilmek gerekiyor. Pandemi döneminde tecrübe ettik. Bir Çin limanındaki kapanma, Almanya’daki otomobil fabrikasını durdurabiliyor. Bir tarım şirketi Brezilya’daki hava olayını, Türkiye’deki girdi maliyetlerini ve Avrupa’daki tüketici tercihlerindeki değişimi aynı anda modellemek zorunda.

Siyasi kararlar da bundan muaf değil. Bir hükümetin asgari ücret zammı, küresel gıda fiyatlarındaki dalgalanmayla çarpışabiliyor. Enerji ithalatı yapan bir ülkede Orta Doğu’daki bir kriz, hem enflasyonu hem de cari açığı doğrudan vuruyor. Seçmenler de artık daha bilinçli. Sosyal medyada bir gecede yayılan bir video veya uydu görüntüsü, kamuoyunu anında etkileyebiliyor. Dolayısıyla siyasetçiler de yerel dinamikler diye kestirip atamıyor. Veri akışını yönetmek zorunda kalıyor.

Bu durum bir kaos mu; önce arkamıza yaslanıp bir düşünelim. En başa verinin sınır tanımadığını tespitini koymamız şart. Diğer bir anlatımla ülkelerin sınırları nasıl bir rüzgar, bir nehir, bir bulut, bir kuş için bir şey ifade etmez ise veri akışı için de çok bir şey ifade etmiyor. İkinci sırada sadece bilgileri ve belgeleri değil neredeyse hayatın tamamını dijitalleştirmeye başladığımız gerçeği geliyor. Dijital dünya ile gerçek dünya arasındaki ilişki neredeyse varlıkla gölgesi arasındaki ilişki kadar senkronize…

Bu noktaya kadar elimizde iki önemli tespit ile geldik; her şeyi veriye çevirdiğimiz ve verinin sınır tanımadığı… Şimdi odak noktasına karar verecek bireyi koyalım. Veriye sınır tanımadan erişim, bireyi rasyonel bir aktöre öyle ya da böyle çeviriyor. Bugün açık veri setleri, uydu görüntüleri, gerçek zamanlı finansal akımlar ve hatta sosyal medya duyarlılık analizleri sayesinde tam bilgi bireye hiç olmadığı kadar yakın. Bir yatırımcı artık sadece hisse senedi grafiğine değil, o şirketin tedarikçilerinin Çin’deki fabrika üretim verilerine, CEO’sunun son sosyal medya paylaşımına ve rakip firmaların patent başvurularına da ulaşabiliyor. Ulaştığı veriyi, sorgulayabiliyor.

Ancak bu yakınlaşma iki ucu keskin bir kılıç. Bir yandan karar kalitesi artıyor. Küçük bir girişimci, eskiden ancak büyük şirketlerin erişebildiği piyasa istihbaratına şimdi akıllı telefonundan ulaşabiliyor. Diğer yandan aşırı bilgi ve dezenformasyon riski yükseliyor. Yanlış bir haber akışı, mantıklı bir yatırımı sabote edebiliyor. Dolayısıyla kritik yetkinlik, veriyi toplamak değil; onu anlamlandırmak, önceliklendirmek ve güvenilirliğini test etmek haline geliyor. Yani mesele açık kaynakta veri bulmak değil, açık denizde güvenli limana ilerlemek. Dünya daha karmaşıklaştıkça basit cevaplar tarihe karışıyor. Ama bu aynı zamanda daha akıllı, daha bilinçli ve belki de daha adil kararların kapısını aralıyor. Sınır tanımayan veriye erişim, bireyleri ve kurumları rasyonel kıldıkça, sistem daha etkinleşecek. Kolay manipüle edilemeyecek.

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