Türkiye’de kaçak cep telefonu sorunu bir “ahlak”, “bilinç” ya da “denetim” meselesi değil; doğrudan ekonomi politiğin sonucudur. Rakamlar açık, tablo net: IMEI kayıt ücretini telefon fiyatının üzerine çıkarırsanız, kaçak kaçınılmaz olur.

2018 Kasım’ında 500 TL olan IMEI kayıt bedeli bugün 54 bin TL’yi aşmış durumda. Dokuz yılda artış oranı yüzde 10.751. Dünyada bu ölçekte başka bir örnek yok. Bugün orta segment bir telefonun yurtdışı fiyatı 10–15 bin TL bandındayken, Türkiye’de yalnızca IMEI kaydı için istenen bedel bunun 3–4 katı.

Bu noktadan sonra mesele artık “vergi” olmaktan çıkıyor, fiili yasak haline geliyor.

Kaçak niye patladı?

Cevap basit: Ekonomi matematiği.

Vatandaş önünde üç seçenek görüyor:

Telefonu resmi yoldan al: Pahalı Yurtdışından getir: IMEI bedeli telefon fiyatını geçiyor Kaçak al: Ucuz ve ulaşılabilir

Sonuç ne oluyor? Türkiye’de telefon pazarının yüzde 38,9’u “kayıtsız / unknown” cihazlardan oluşuyor. Yani bugün Türkiye’de en çok kullanılan “marka”, kaçak telefon.

Bu oran dünya genelinde sadece yüzde 9. Aradaki fark tesadüf değil. Vergi ve fiyat politikalarının doğal sonucu.

Vergi arttıkça yeni bir sektör doğdu

IMEI kayıt ücretleri arttıkça sadece kaçak telefon satışı büyümedi, IMEI değiştirme başlı başına bir sektör haline geldi.

Bugün piyasada iki yöntem var:

Yazılımsal IMEI değişimi:

Geçici ama ucuz. Bedeli yaklaşık 1.000 TL .

Geçici ama ucuz. Bedeli yaklaşık . Server kaydı (fabrika servis yazılımları):

Çin menşeli “IMEI Repair” yazılımlarıyla yapılıyor.

Kalıcı, profesyonel ve bedeli 5.000 TL civarında.

54 bin TL’lik resmi IMEI bedeliyle kıyaslandığında, bu rakamlar vatandaşın neden hangi yolu seçtiğini açıkça anlatıyor.

Devlet “kayıt alıyorum” derken, piyasa kayıt dışına kaçıyor.

Resmi pazar küçülüyor, kayıt dışı büyüyor

Türkiye’de tablo şu an tersine dönmüş durumda.

Resmi distribütörler pazar payı kaybederken, kaçak cihazlar zirvede. Apple yükseliyor, Samsung ve Xiaomi küresel trendleri izliyor ama en büyük pay hâlâ kayıt dışı.

Bu sadece vergi kaybı değil;

Denetimsiz ürün

Garantisiz cihaz

Güvenlik riski

Tüketici hakkı kaybı

demek.

Son söz

Vergi, makul olduğu sürece gelir yaratır.

Aşırı olduğunda ise kaçak üretir.

Bugün IMEI politikası Türkiye’ye daha fazla gelir kazandırmıyor; tam tersine resmi pazarı daraltıyor, kayıt dışını büyütüyor, yeni bir yasa dışı teknoloji ekonomisi yaratıyor.

Sorun kaçakçılık değil.

Sorun, kaçınılmaz hale getirilen kaçak.

Ve bu tablo, rakamlarla konuşuyor.