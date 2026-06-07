Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK), mükelleflerin olası vergi cezalarıyla karşılaşmadan önce kendi risk durumlarını analiz edebilmelerini sağlayacak yapay zeka destekli Bilinç Platformu'nu bu yıl içinde hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Geleneksel denetim anlayışını dönüştürecek olan bu web tabanlı sistem, idare ile mükellef arasında şeffaf, rehberlik odaklı ve önleyici bir iletişim modeli kurmayı hedefliyor. Mükellefler, herhangi bir inceleme sürecine girmeden önce kendi verilerini değerlendirip gerekli adımları atabilecek.

BİLİNÇ PLATFORMU'NUN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Yapay zeka ve makine öğrenmesi teknolojileriyle donatılan platform, vergi kayıp ve kaçağıyla mücadelede mükellefe ayna tutacak yenilikler sunuyor.

150'yi aşkın kural tabanlı analiz senaryosuyla mükelleflerin vergisel riskleri puanlanacak. Sistem, yüksek risk tespit ettiği alanlarda mükellefe bu durumu nasıl bertaraf edebileceğine dair adım adım rehberlik edecek.

Yakın zamanda geliştirilen Büyük Kayıt Dışılık Çerçevesi de platforma entegre edilecek. Şüpheli parasal hareketler mükellefin bilgisine sunularak, finansal işlemlerinde daha şeffaf ve dikkatli olmaları teşvik edilecek.

Mükellefler sadece kendi hatalarını değil, iş yaptıkları kişi veya kurumların taşıdığı riskleri de görebilecek. KURGAN (Kuruluş Gözetimli Analiz) Sistemi sayesinde, sahte belge kullanımı gibi konularda ticari partnerlerden doğabilecek tehlikelere karşı erken uyarı verilecek.

Sistem doğrudan cezalandırmayı değil, farkındalık yaratmayı hedefliyor. Resmi bir denetim gerektirmeyen ancak düzeltilmesi gereken hatalar için mükellefe bilgilendirme yapılacak. Ayrıca, talep eden mükelleflere yol göstermesi amacıyla vergi müfettişleri görevlendirilebilecek.

BAKAN ŞİMŞEK: DENETİM ÖNCESİ BİLİNÇ DÖNEMİ BAŞLIYOR

Yeni uygulamanın vizyonunu değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi denetiminde artık "denetim sonrası müdahale" yaklaşımından "denetim öncesi bilinçlendirme" modeline geçtiklerini vurguladı. Şimşek şunları söyledi:

"Bu yaklaşımla temel hedefimiz, mükelleflerimizin hem vergisel farkındalığını yükseltmek hem de haklarını güvence altına almaktır. Şeffaflığı sağlarken denetim maliyetlerini de en aza indireceğiz. Kurduğumuz bu rehberlik odaklı, hızlı ve erişilebilir sistem idarenin etkinliğini de büyük ölçüde artıracak."