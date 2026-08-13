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Kaynak: Haber Merkezi

Gelir vergisi rekortmenleri listesinin açıklanmasının ardından konuyu değerlendiren vergi uzmanı Ozan Bingöl, sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yıllar içinde listede adının açıklanmasını istemeyen mükellef sayısındaki artışa vurgu yapan Bingöl, 2000 yılında 14 olan bu sayının 2025 yılı itibarıyla 78'e yükseldiğini belirterek gizlilik tercihinin rekor seviyeye ulaştığına dikkat çekti.

'ASIL EN BÜYÜK VERGİYİ VATANDAŞ ÖDÜYOR'

Resmi listede yer alan isimlerin ötesinde Türkiye'nin asıl vergi yükünü sırtlayan gizli rekortmenlerin vatandaşlar olduğunu ifade eden Ozan Bingöl, dolaylı vergilerin ağır yüküne değindi.

Otomobil alırken ödenen yüksek vergilerden cep telefonundaki çoklu vergi kalemlerine, maaşlardan yapılan kesintilerden temel tüketim maddelerindeki ÖTV ve KDV oranlarına kadar her alanda vatandaşın doğrudan vergilendirildiğini belirten Bingöl, bütçenin asıl kaynağının dar ve sabit gelirli kesim olduğunu vurguladı.

X hesabından paylaşımda bulunan Bingöl, "Gelir Vergisi rekortmenleri listesi açıklandı. İlk 100'e girip isminin açıklanmasını istemeyenler; 2000 14 kişi 2008 31 kişi 2012 35 kişi 2018 58 kişi 2019 67 kişi 2023 73 kişi 2025 78 kişi İsmini gizlemeyen ama görünmeyen vergi rekortmenleri listede yok. Çünkü bu ülkenin gerçek vergi rekortmenleri; bir araba kendine iki araba devlete alan, cep telefonuna 4 ayrı vergi veren, maaşı daha eline geçmeden vergisi kesilen, mutfak tüpüne ÖTV, tuvalet kağıdına %20 KDV ödeyen vatandaşlardır."