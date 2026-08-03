Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dar gelirli vatandaşların yaşadığı enflasyonun resmi verilerin çok üzerinde olduğunu ortaya koyan bir tabloyu kamuoyuyla paylaştı.

“GERÇEK ENFLASYON BU TABLODA”

Bingöl, paylaşımında yıllık resmi TÜFE’nin yüzde 31,75 olduğunu hatırlatarak, temel harcama kalemlerindeki artışların bunun katbekat üzerinde gerçekleştiğini vurguladı. Özellikle gıda, konut ve ulaşım giderlerindeki yükselişin dar gelirli üzerindeki etkisine dikkat çekti.

ZAM ŞAMPİYONLARI DİKKAT ÇEKTİ

TÜİK verilerine dayanan tabloya göre, son bir yılda en yüksek fiyat artışı yüzde 146,92 ile yumrulu sebzelerde yaşandı. Bunu yüzde 114,37 ile ayakta tedavi hizmetleri ve yüzde 104,57 ile diğer sebzeler izledi.

Yükseköğretim eğitimi yüzde 64,68, doğalgaz ve abonelik ücretleri yüzde 59,82, sebze grubu ürünler ve süt ürünlerinde ise yüzde 50’nin üzerinde artış kaydedildi.

KİRA VE ULAŞIM DA CEP YAKIYOR

Dar gelirlinin en büyük gider kalemlerinden olan kirada artış yüzde 45,29 olurken, otobüs ve metro gibi toplu taşıma ücretlerinde de yüzde 40’ın üzerinde yükseliş görüldü.

İnternet, tüpgaz ve temel gıda ürünlerindeki artışlar da dikkat çeken diğer kalemler arasında yer aldı.

DAR GELİRLİ DAHA AĞIR HİSSEDİYOR

Veriler, zorunlu harcamalardaki artışların genel enflasyonun çok üzerinde gerçekleştiğini ortaya koyarken, dar gelirli vatandaşların hissettiği gerçek enflasyonun resmi oranların oldukça üzerinde olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.