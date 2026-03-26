Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Vergi Denetim Kurulu (VDK), 2025 yılı faaliyet sonuçlarıyla birlikte vergi denetiminde köklü bir dönüşüm sürecine girdi. Geleneksel denetim anlayışının yerini veri analitiği, dijital uygulamalar ve davranışsal yaklaşımlar alırken, 17 farklı sektörde ihtisas denetim ekipleri kuruldu.

285 BİN MÜKELLEF DENETLENDİ

VDK’nın 2025 yılı verilerine göre; vergi incelemesi, ön tespit, izaha davet, saha denetimi ve gözetim uygulamaları kapsamında toplam 285 bin mükellef denetime tabi tutuldu. Bu süreçte dijital denetim araçları, veri analitiği ve risk analiz sistemleri aktif olarak kullanıldı.

Denetimlerin temel amacı ise yalnızca tespit yapmak değil; denetim sonrası dönemde kalıcı vergi uyumunu güçlendirmek olarak öne çıktı.

RİSK ANALİZ SİSTEMİ İLE NOKTA ATIŞI DENETİM

Vergi Denetim Kurulu’nun geliştirdiği Risk Analiz Sistemleri sayesinde mükelleflerin faaliyetleri; sektör, grup ve davranışsal veriler ışığında detaylı şekilde inceleniyor.

Gerçek ve tüzel kişilerden elde edilen sürekli ve dönemsel veriler analiz edilerek riskli alanlar belirleniyor. Böylece denetimler rastgele değil, veriye dayalı ve hedef odaklı şekilde gerçekleştiriliyor.

17 FARKLI SEKTÖRDE İHTİSAS DENETİM BİRİMLERİ KURULDU

Kurumsal kapasiteyi artırmak ve eş zamanlı denetim süreçlerini daha etkin yürütmek amacıyla 2025 itibarıyla 17 ayrı ihtisas birimi oluşturuldu. Bu birimler şu sektör ve alanlarda faaliyet gösteriyor:

1.İmalat sektörü

2.Tarım sektörü

3. İnşaat ve gayrimenkul sektörü

4. E-ticaret, sosyal medya, bilişim ve iletişim

5. Bankacılık ve finans

6. Ulaştırma, turizm, konaklama ve eğlence

7. Vergi güvenliği, holdingler ve uluslararası vergilendirme

8. Ticaret sektörü

9. Çimento, cam, maden ve taş ocakçılığı

10. İade risk analizi

11.Vergi harcamaları ve analiz teknikleri

12. Mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler

13.Bankacılık ve finans inceleme ekibi

14.Transfer fiyatlandırması ve çok uluslu şirketler

15.Yüksek gelir grubu inceleme ekibi

16.Sektörel inceleme ekibi

17.Sahte belge düzenleme ekibi

Bu yapı sayesinde her sektörün kendine özgü dinamikleri dikkate alınarak daha derinlemesine ve uzmanlaşmış denetimler yapılması hedefleniyor.

DENETİMDE YENİ YAKLAŞIM: ÖNLEYİCİ VE STRATEJİK MODEL

Vergi Denetim Kurulu, denetimi sadece sonradan müdahale eden bir kontrol mekanizması olmaktan çıkarıyor. Yeni modelde denetim;

Kamu gelirlerinin sürdürülebilirliğini destekleyen

Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede önleyici rol üstlenen

Mükellef davranışlarını yönlendiren

stratejik bir kamu fonksiyonu haline getiriliyor.

YAPAY ZEKA VERGİ MÜFETTİŞİ GELİYOR

VDK’nın dikkat çeken projelerinden biri de “Yapay Zeka Vergi Müfettişi” uygulaması oldu. Proje kapsamında:

Otomatik vergi analizleri

Rapor otomasyon sistemleri

Vergisel risk analiz modelleri oluşturularak kullanılmaya başlanacak.

Bu sistemler sayesinde büyük veri setlerini hızlı şekilde analiz edebilen, riskleri önceden tespit eden ve mükellef davranışlarını yönlendiren yapay zeka destekli denetim sürecine geçiş hedefleniyor.

DİJİTAL VE AKILLI DENETİM DÖNEMİ BAŞLIYOR

Vergi denetiminde başlatılan bu dönüşümle birlikte Türkiye’de daha şeffaf, hızlı ve etkili bir denetim yapısına geçiliyor. Uzmanlaşmış ekipler ve yapay zeka destekli sistemler sayesinde hem kayıt dışı ekonomiyle mücadele güçlenecek hem de vergi uyumu artırılacak.