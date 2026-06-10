Gökyüzü meraklıları ve astronomi tutkunları için bu gece kaçırılmayacak nitelikte tarihi bir uzay olayına sahne oldu.

Güneş sisteminin en parlak iki dev gezegeni olan Venüs ve Jüpiter, uzay boşluğundaki yörünge hareketleri esnasında birbirine yaklaşarak nadir bir kozmik kavuşma gerçekleştirdi.

Yaklaşık 150 dakika boyunca çıplak gözle net bir şekilde izlenebilen bu görsel şölen, dünyanın dört bir yanında olduğu gibi Türkiye’de de ilgiyle takip edildi. İzlemek için hiçbir teleskopa veya özel ekipmana ihtiyaç duyulmayan bu doğa olayında, vatandaşlar başlarını batı ufkuna çevirerek iki gezegenin yan yana gelişini hayranlıkla izledi.



AYVALIK PAŞALİMANI’NDA EŞSİZ MANZARA

Ege kıyılarında ışık kirliliğinin az olduğu noktalarda net bir seyir zevki sunan bu eşsiz doğa olayı, Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde de en net açılardan takip edildi. Ayvalık’ın gözde noktalarından biri olan Paşalimanı mevkiinde vatandaşlar, batı ufkunda batan güneşin ardından beliren iki parlak dev gezegenin yan yana gelişini kayıt altına aldı.