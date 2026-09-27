Boyutu, kütlesi ve iç yapısıyla Dünya’nın ikizi olarak kabul edilen Venüs'ün bir uydusunun bulunmaması, bilim dünyasını uzun süredir meşgul eden bir gizemdi. Önceki teoriler uydunun büyük bir gök cismi çarpması sonucu yok olduğunu öne sürerken, California Üniversitesi'nden astrofizikçi Steven Kane ve ekibinin yürüttüğü yeni çalışma farklı bir tablo çiziyor. Araştırma, Venüs’ün Ay’ını bir çarpışmayla kaybetmek yerine, gezegenin yavaş dönüş hızı nedeniyle kütleçekim kuvvetine yenik düşerek yutulmuş olabileceğini gösteriyor.

VENÜS'ÜN YAVAŞ DÖNÜŞÜ UYDUNUN KADERİNİ ÇİZDİ

Gezegenlerin kendi ekseni etrafındaki dönme hızı, yörüngelerindeki uyduların hareketini doğrudan etkiliyor. Örneğin Dünya’nın hızlı dönüşü, Ay’ı her yıl yaklaşık 3,8 santimetre kadar uzağa itiyor.

Ancak kendi etrafındaki bir turu 243 Dünya günü süren ve Güneş etrafındaki dönüşünden bile daha yavaş dönen Venüs'te bu süreç tam tersine işliyor. Yavaş dönüş hızı, uydunun gezegenden uzaklaşmasını engelledi. Kütleçekim etkisiyle yörüngesi her geçen gün küçülen uydu, zamanla gezegene iyice yaklaşarak parçalandı ve kalıntıları Venüs yüzeyine düştü.

BİLGİSAYAR SİMÜLASYONLARI TEORİYİ DOĞRULADI

Araştırma ekibi, varsayımı test etmek adına karmaşık bilgisayar simülasyonları hazırladı. Model doğruluğunu kontrol etmek için önce Dünya-Ay sistemi test edildi, ardından Venüs için farklı dönüş hızları, uydu kütleleri ve yörünge şekilleri simüle edildi. Dünya'nın Ay'ının 0,01 katından 10 katına kadar değişen kütlelerde yapılan testlerin çoğunda, uydunun zamanla Venüs'e yaklaşarak Roche limitini (çekimsel parçalanma sınırı) geçtiği ve yok olduğu saptandı.

VOLKANİK YÜZEY FİZİKSEL KANITLARI ÖRTMÜŞ OLABİLİR

Yürütülen çalışma kesin bir fiziksel kanıt sunmakta zorlanıyor. Yaklaşık 4,6 milyar yıl önce oluşan Venüs'ün yüzeyi, yoğun volkanik ve tektonik faaliyetler nedeniyle sürekli yenilendi. Mevcut yüzey katmanının yalnızca birkaç yüz milyon yıllık olması, uydudan düşen olası kalıntıların lav tabakaları altında kalmış olabileceğini gösteriyor.

ÖTEGEZEGEN ARAŞTIRMALARINA IŞIK TUTACAK

Uydunun yutulması sırasında Venüs'e devasa miktarda enerji ve açısal momentum aktarıldığı belirtiliyor. Bu durumun gezegenin jeolojik yapısını, atmosferini ve dönüşünü değiştirerek onu aşırı sıcak ve yaşanamaz bir cehenneme dönüştürmüş olabileceği değerlendiriliyor. Elde edilen bulgular, Güneş sistemi dışındaki Dünya benzeri ötegezegenlerde yaşam ihtimalini inceleyen gökbilimciler için kritik bir veri kaynağı oluşturuyor.