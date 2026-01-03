Venezuela’nın başkenti Caracas'ta şiddetli patlama sesleri geldi. Yerel saatle gece 02.00 sularında alçak uçuş yapan uçak, siren sesleri ile birlikte patlama sesleri duyuldu. Patlamaların ilk yaşandığı dakikalarda nedeni konusunda net bir bilgi bulunamadı. Ancak ilerleyen dakikalarda ABD'li yetkililer Fox News'e yaptıkları açıklamada, ABD ordusunun Venezuela'ya hava saldırıları düzenlediğini doğruladı.

Associated Press haber ajansı, Caracas'ta en az yedi patlama olduğunu ve alçak uçuş yapan uçakların seslerinin duyulduğunu bildirdi.

Patlamaların La Carlota hava üssü yakınlarında yoğunlaştığı belirtilirken olası bir saldırı durumunda Miraflores Sarayı yakınlarındaki askeri bölgelerin de hedefler arasında olabileceği belirtiliyor.

İşte Caracas'taki La Guaira Limanı'nın son hali:

Saldırıların hedefleri arasında Fuerte Tiuna Askeri Kompleksi, La Carlota Havaalanı, El Volcán Tepesi ile La Guaira Subay Okulu da yer alıyor.

Ayrıca Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino López'in evinin hedef alındığı ve kendisi ile iletişimin kesildiği belirtiliyor.

Caracas'taki saldırıdan yeni görüntüler:

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Venezuela yönetimi saldırılar sonrası 'Acil durum' ilan etti. Gelen açıklamada ABD'nin saldırılarının reddedildiğinin altı çizilirken ABD yönetiminin hedefinin petrol ve madenler olduğu belirtildi.

Venezuela hükûmetinden yapılan resmî açıklamada, "Bu tür bir saldırganlık, uluslararası barış ve istikrara, özellikle Latin Amerika ve Karayipler'de tehdit oluşturmakta olup milyonlarca insanın hayatını ciddi şekilde tehlikeye atmaktadır." açıklamasında bulundu.

Açıklamada, "Emperyalist saldırganlığa karşı tüm savunma planlarımızı devreye sokarak karşılık vereceğiz" denildi. Öte yandan Başkan Maduro ve üst düzey yetkililerin güvende olduğu öğrenildi.

Venezuela’da devlet medyası tüm halkı seferberliğe çağırarak ülkenin ABD tarafından saldırıya uğradığını açıkladı.

TRUMP SALDIRIYI GÜNLER ÖNCESİNDE ONAYLADI

ABD medyasında çıkan haberlere göre ABD Başkanı Trump Venezuela’ya saldırıyı günler önce onayladı. CBS News’e konuşan kaynaklar, askeri yetkililerin operasyonu Noel Günü'nde gerçekleştirilmesini görüştüğünü söyledi. Ancak ABD'nin Nijerya'da IŞİD hedeflerine yönelik hava saldırıları öncelik kazandı.

Noel'i takip eden günler, ABD askeri yetkililerine daha fazla potansiyel saldırı fırsatı sunmuştu, ancak operasyon hava koşulları nedeniyle ertelendi. Yetkililer, ABD ordusunun görev başarısı için avantajlı hava koşulları istediğini söyledi.

ABD Başkanı Trump’ın Venezuela’ya karadan ve havadan operasyon düzenlenmesi için günler öncesinde yetki verdiği öğrenildi.

SENATO’YA BİLGİ VERİLMEDİ

CNN’de yer alan habere göre ise Trump yönetimi Venezuela’ya saldırı konusunda Senato’ya bilgi vermedi. ABD Senatosu Silahlı Kuvvetler Komitesi, Venezuela'da olası bir askeri harekat konusunda önceden bilgilendirilmedi.

Trump yönetimi yetkilileri, Venezuela'da olası kara harekatları öncesinde Kongre komitelerini bilgilendirme konusunda henüz bir taahhütte bulunmadılar; ancak bazı milletvekilleri, askeri harekat yapılmadan önce kendilerine haber verilmesi gerektiğinde ısrar ettiler.

ABD NOTAM YAYINLADI

ABD Uçuş İdaresi, Venezuela'nın Caracas kentinde meydana gelen patlamaların ardından, ABD saatiyle 3 Ocak saat 06:00'dan itibaren tüm irtifalarda ABD uçaklarının Venezuela hava sahasına girmesini yasaklayan bir NOTAM yayınladı.

SALDIRILAR ÖNCESİ HAVA TRAFİĞİNDEKİ DURUM ORTAYA ÇIKTI

Caracas’ta meydana gelen patlamalar öncesinde Venezuela hava sahasının boş olduğu radar görüntülerine yansıdı. Patlamalardan kısa süre önce bölgede hava trafiği görülmedi.

Patlamaların Caracas ile sınırlı olmadığı da gelen haberler arasında yer alıyor. Venezuela'nın kuzey kıyısındaki en büyük adası olan Isla Margarita'da ve kıyı kenti La Guaira'da patlamalar meydana geldiği bildirildi. Ayrıca bir liman tesisinde de patlama olduğu öğrenildi.

ZIRHLI ARAÇLAR SOKAKTA

Bölgeden gelen son görüntülere göre Venezuela ordusuna ait zırhlı araçlar başken Caracas’taki Miraflores Sarayı yakınlarında konuşlanıyor. Bazı zırhlı araçların ise çevrede devriye gezdiği belirtiliyor.

KOLOMBİYA’DAN AÇIKLAMA GELDİ

Venezuela’da yükselen patlama sesleri sonrası Kolombiya’dan açıklama geldi. Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro “ABD şu anda Venezuela'yı bombalıyor. Tüm dünya teyakkuzda olsun Venezuela'ya saldırdılar. Amerikan Devletleri Örgütü ve BM derhal toplanmalıdır” dedi.

VENEZUELA’DAKİ ABD VATANDAŞLARINA UYARI

Venezula’daki ABD Büyükelçiliği, Caracas’taki hava saldırısı ve patlamalar sonrası vatandaşlarına uyarı yaptı. Uyarıda, ülkedeki patlamalardan haberdar oldukları belirtilirken ABD vatandaşlarının Venezuela’ya seyahat etmemeleri gerektiğini vurguladı. Açıklamada ayrıca Venezuela’daki ABD vatandaşlarının evlerinde kalması yönünde uyarı yapıldı.

ABD Büyükelçiliği Venezuela’ya yönelik uyarının en üst alarm seviyesi olan 4’üncü seviyede yapıldığına dikkat çekti.

TRUMP NELER DEMİŞTİ?

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Venezuela'daki iddia edilen uyuşturucu kaçakçılığı şebekelerine karşı yeni önlemler almaya hazırlandığı ve kara operasyonlarının "yakında" başlayacağı konusunda defalarca uyarıda bulundu.

Ekim ayında Trump, Güney Amerika ülkesinden gelen yasadışı göçmen ve uyuşturucu akışını engellemek için CIA'ya Venezuela içinde operasyon yapma yetkisi verdiğini söylemişti.

Ayrıntılar geliyor...