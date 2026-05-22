Venezuelalı model, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde yüzündeki kanlı yaraları göstererek saldırının sorumlusunun ünlü stilist Giovanni Laguna olduğunu iddia etti. Olay kısa sürede uluslararası magazin gündeminde büyük yankı uyandırdı.

29 yaşındaki güzellik kraliçesinin yayınladığı videoda, otel odasının dağınık hali ve yüzündeki kesikler dikkat çekti. Del Val paylaşımında, “Giovanni Laguna’nın bana yaptıklarına bakın” diyerek yaşananları takipçileriyle paylaştı.

TARTIŞMA FİZİKSEL KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Yabancı basında yer alan haberlere göre, otelden yükselen kavga sesleri üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre yaşanan tartışma kısa sürede fiziksel kavgaya dönüştü. Olayın ardından Giovanni Laguna’nın Fransız polisi tarafından gözaltına alındığı öne sürüldü.

Latin Amerika’daki güzellik yarışmaları dünyasında tanınan bir isim olan Laguna’nın, 2023 yılından bu yana Miss Universe Colombia organizasyonunda kreatif direktör olarak görev yaptığı belirtildi.

İddialara göre tartışma sırasında yüzünden yaralanan Andrea del Val, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Fransız makamlarının olayla ilgili soruşturmayı sürdürdüğü bildirildi. Olayın çıkış nedeni ise henüz netlik kazanmadı.