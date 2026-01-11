ABD'nin Venezuela'ya düzenlediği saldırı ve ülkenin lideri Nicolas Maduro'yu kaçırmasının yankıları devam dünya gündemindeki sıcaklığını korurken Venezuelalı askerler yaşananları anlattı. Askerler ABD'nin gizli bir silah kullandığını da iddia etti.

Nefes'te yer alan habere göre, saldırı sırasında olay yerinde olan ve Maduro'yu korumaya çalışan askerler, ABD'nin gizli silahı dolayısıyla önce dizlerinin üzerine çöktüklerini ve daha sonra da burunlarından kan geldiğini anlattı.

Maduro'nun yakalandığı olayda askerlerin kan kustuğu da belirtilirken böyle bir teknolojinin daha önce görülmediğini de aktardı.

'TÜM RADAR SİSTEMİ DURDU'

İsmi açıklanmayan asker, "Biz bölgeyi koruyorduk ve bir anda bütün radar sistemimiz herhangi bir açıklama olmadan kapandı. Daha sonra İHA'lar gördük çok fazla İHA vardı ve üzerimize geliyorlardı. Ne yapacağımızı bilemedik" derken daha sonra da 8 helikopterin olay yerine geldiğini ve 20 ABD askerinin karaya ayak bastığını söyledi.

Bu askerlerin çok güçlü bir silahı olduğunu söyleyen Venezuelalılar, "Teknolojik olarak çok gelişmişlerdi. Daha önce savaştığımız hiçbir şeye benzemiyorlardı. Biz yüzlerce kişiydik ama hiç şansımız yoktu. Çok isabetli ve hızlı ateş ediyorlardı. Sanki her asker dakikada 300 mermi atıyordu" dedi.

'KAFAM PATLAYACAK GİBİ HİSSETTİM'

Venezuelalılar, "Bir noktada nasıl tanımlayacağımı bilemediğim bir silah kullandılar. Bu çok yoğun bir ses dalgasıydı. Sanki kafam patlayacakmış gibi hissettim" ifadesini kullandı.

Asker, "Bunun etkileri çok hızlı ve korkunç oldu. Önce hepimizin burnu kanamaya başladı. Bazılarımız kan kusuyordu. Yere düştük ve hareket edemedik. Bu sonik silah ya da her neyse bizi hareket edemez hale getirdi. Ayağa bile kalkamıyorduk" dedi.

'BUNU OKUYUN'

Beyaz Saray Basın Danışmanı Karoline Leavitt kişisel sosyal medya hesabından, "Ne yapıyorsanız bırakın ve bunu okuyun" derken olayla ilgili başka bir detay paylaşmadı.