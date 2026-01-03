25 yaşındaki Stephany Abasali, sadece güzelliğiyle değil, akademik geçmişiyle de jüriyi etkilemeyi başarmıştı. Florida Uluslararası Üniversitesi'nde Ekonomi ve Ceza Adaleti eğitimi alan Abasali; İspanyolca, İngilizce, Arapça ve Rusça dillerine hakimiyetiyle "donanımlı kraliçe" imajını pekiştirmişti.
Venezuela’dan Stephany Abasali, Miss Universe 2025’te dünya üçüncüsü seçildi
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen ve dünya çapında milyonlarca insanın takip ettiği 74. Miss Universe yarışmasında tacı Meksika güzeli Fátima Bosch takarken, Venezuela’da yarışan Stephany Abasali dünya üçüncüsü olarak podyuma damgasını vurmuştu.
YARIŞMANIN İLK BEŞLİSİ
Bangkok'taki görkemli gecede sıralama şu şekilde gerçekleşti:
Meksika: Fátima Bosch (Kainat Güzeli)
Tayland: Praveenar Singh (Dünya İkincisi)
Venezuela: Stephany Abasali (Dünya Üçüncüsü)
Filipinler: Ahtisa Manalo
Fildişi Sahili: Olivia Yacé
"MİSS UNİVERSE AMERİCAS" UNVANINI ALDI
Yarışma genelinde sergilediği performansla büyük beğeni toplayan Abasali, üçüncülük derecesinin yanı sıra kıtasal bir başarıya da imza atarak "Miss Universe Americas" unvanına layık görülmüştü.
Yarışma sonrası yaptığı açıklamada, kazanan arkadaşı Fátima Bosch’u ilk tebrik eden isimlerden biri oldu ve samimiyetiyle sosyal medyada büyük takdir topladı.
Türkiye’yi temsil eden Ceren Arslan ise bu yılki yarışmada ne yazık ki ilk 30 finalist arasına girememişti.
Yarışmayı 'Aptal' kriziyle gündeme gelen Meksika güzeli Fatima Bosch kazandı.
DİREKTÖR TARTIŞMASIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ
Yarışma öncesinde en çok tartışılan olay, Miss Universe Tayland direktörü Nawat Itsaragrisil'in, Fatima Bosch'a bir toplantıda "yeterince tanıtım yapmadığı" gerekçesiyle bağırması oldu. Bazı iddialar, Nawat'ın Bosch'a "aptal" imasında bulunduğunu öne sürdü; ama Nawat bunu reddederek yalnızca "zarar vermekle suçladığını" savundu.
Bosch'un aşağılayıcı sözlere karşı çıkmasının ardından güvenlik çağrıldı. Bu anlarda diğer yarışmacılar, Bosch'a destek vererek salonu terk etti. Olay dünya çapında tepki çekerken, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, yaşananları "agresiflik" olarak nitelendirip Bosch'un duruşunu "onurlu" bulduğunu belirtti. Sosyal medyada destek büyürken Itsaragrisil, gözyaşları içinde özür dileyerek pişmanlığını dile getirse de görevden alındı.