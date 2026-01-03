Yeniçağ Gazetesi
03 Ocak 2026 Cumartesi
İstanbul 10°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Magazin Venezuela’dan Stephany Abasali, Miss Universe 2025’te dünya üçüncüsü seçildi

Venezuela’dan Stephany Abasali, Miss Universe 2025’te dünya üçüncüsü seçildi

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen ve dünya çapında milyonlarca insanın takip ettiği 74. Miss Universe yarışmasında tacı Meksika güzeli Fátima Bosch takarken, Venezuela’da yarışan Stephany Abasali dünya üçüncüsü olarak podyuma damgasını vurmuştu.

Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Venezuela’dan Stephany Abasali, Miss Universe 2025’te dünya üçüncüsü seçildi - Resim: 1

25 yaşındaki Stephany Abasali, sadece güzelliğiyle değil, akademik geçmişiyle de jüriyi etkilemeyi başarmıştı. Florida Uluslararası Üniversitesi'nde Ekonomi ve Ceza Adaleti eğitimi alan Abasali; İspanyolca, İngilizce, Arapça ve Rusça dillerine hakimiyetiyle "donanımlı kraliçe" imajını pekiştirmişti.

1 8
Venezuela’dan Stephany Abasali, Miss Universe 2025’te dünya üçüncüsü seçildi - Resim: 2

YARIŞMANIN İLK BEŞLİSİ

Bangkok'taki görkemli gecede sıralama şu şekilde gerçekleşti:

Meksika: Fátima Bosch (Kainat Güzeli)

Tayland: Praveenar Singh (Dünya İkincisi)

Venezuela: Stephany Abasali (Dünya Üçüncüsü)

Filipinler: Ahtisa Manalo

Fildişi Sahili: Olivia Yacé

2 8
Venezuela’dan Stephany Abasali, Miss Universe 2025’te dünya üçüncüsü seçildi - Resim: 3

"MİSS UNİVERSE AMERİCAS" UNVANINI ALDI

Yarışma genelinde sergilediği performansla büyük beğeni toplayan Abasali, üçüncülük derecesinin yanı sıra kıtasal bir başarıya da imza atarak "Miss Universe Americas" unvanına layık görülmüştü.

3 8
Venezuela’dan Stephany Abasali, Miss Universe 2025’te dünya üçüncüsü seçildi - Resim: 4

Yarışma sonrası yaptığı açıklamada, kazanan arkadaşı Fátima Bosch’u ilk tebrik eden isimlerden biri oldu ve samimiyetiyle sosyal medyada büyük takdir topladı.

4 8
Venezuela’dan Stephany Abasali, Miss Universe 2025’te dünya üçüncüsü seçildi - Resim: 5

Türkiye’yi temsil eden Ceren Arslan ise bu yılki yarışmada ne yazık ki ilk 30 finalist arasına girememişti.

5 8
Venezuela’dan Stephany Abasali, Miss Universe 2025’te dünya üçüncüsü seçildi - Resim: 6

Tartışmalara neden olan yarışmada ülkemizi temsil eden Ceren Arslan finale çıkamadı ve ilk 30'da yer almadı. Yarışmayı 'Aptal' kriziyle gündeme gelen Meksika güzeli Fatima Bosch kazandı.

6 8
Venezuela’dan Stephany Abasali, Miss Universe 2025’te dünya üçüncüsü seçildi - Resim: 7

DİREKTÖR TARTIŞMASIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Yarışma öncesinde en çok tartışılan olay, Miss Universe Tayland direktörü Nawat Itsaragrisil'in, Fatima Bosch'a bir toplantıda "yeterince tanıtım yapmadığı" gerekçesiyle bağırması oldu. Bazı iddialar, Nawat'ın Bosch'a "aptal" imasında bulunduğunu öne sürdü; ama Nawat bunu reddederek yalnızca "zarar vermekle suçladığını" savundu.

7 8
Venezuela’dan Stephany Abasali, Miss Universe 2025’te dünya üçüncüsü seçildi - Resim: 8

Bosch'un aşağılayıcı sözlere karşı çıkmasının ardından güvenlik çağrıldı. Bu anlarda diğer yarışmacılar, Bosch'a destek vererek salonu terk etti. Olay dünya çapında tepki çekerken, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, yaşananları "agresiflik" olarak nitelendirip Bosch'un duruşunu "onurlu" bulduğunu belirtti. Sosyal medyada destek büyürken Itsaragrisil, gözyaşları içinde özür dileyerek pişmanlığını dile getirse de görevden alındı.

8 8
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro