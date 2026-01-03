Venezuela’dan Stephany Abasali, Miss Universe 2025’te dünya üçüncüsü seçildi

DİREKTÖR TARTIŞMASIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Yarışma öncesinde en çok tartışılan olay, Miss Universe Tayland direktörü Nawat Itsaragrisil'in, Fatima Bosch'a bir toplantıda "yeterince tanıtım yapmadığı" gerekçesiyle bağırması oldu. Bazı iddialar, Nawat'ın Bosch'a "aptal" imasında bulunduğunu öne sürdü; ama Nawat bunu reddederek yalnızca "zarar vermekle suçladığını" savundu.