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Kaynak: AA

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, devlet televizyonu VTV'ye yaptığı açıklamada, İngiltere Merkez Bankası'nda tutulan Venezuela'ya ait altın rezervleriyle ilgili talebini duyurdu.

Rodriguez, İngiltere Kralı 3. Charles'a bir mektup göndererek bloke edilen altınların ülkesine teslim edilmesini istediğini açıkladı.

Venezuela lideri, "O altın halkımıza aittir ve çifte depremin yol açtığı korkunç ve trajik sonuçlarla mücadelede kullanılmalıdır." ifadelerini kullandı.

ALTIN REZERVLERİ YENİDEN YAPILANMADA KULLANILACAK

Rodriguez, Venezuela'nın söz konusu kaynaklara; yeniden imar sürecini hızlandırmak, istihdamı artırmak, çalışma hayatını canlandırmak ve eğitim hizmetlerini yeniden ayağa kaldırmak için ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Depremlerde zarar gören bölgelerin yeniden inşası için yerli ve yabancı şirketlere çağrıda bulunduğunu aktaran Rodriguez, projelere ilişkin uygulama takviminin kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.

IMF BAŞKANI İLE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, bloke edilen kaynakların serbest bırakılması konusunda Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva ile de telefon görüşmesi yaptığını ifade etti.

Rodriguez, Venezuela'nın felaketlerin yaralarını saracak ve yeniden ayağa kalkacak kaynaklara sahip olduğunu savundu.

VENEZUELA'NIN YURT DIŞINDAKİ VARLIKLARI BLOKE ALTINDA

ABD'nin son dönemde bazı yaptırımları hafifletmesine rağmen Venezuela'ya yönelik mali kısıtlamalar devam ediyor.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Venezuela'nın yurt dışındaki bazı varlıkları da bloke durumda bulunuyor. Bu varlıklar arasında İngiltere Merkez Bankası'nda bulunan yaklaşık 2 milyar dolar değerindeki altın rezervleri ile Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA'nın ABD'deki iştiraki Citgo'nun varlıkları yer alıyor.

YAPTIRIMLARIN KALDIRILMASI İÇİN ÇAĞRI YAPILMIŞTI

Daha önce aralarında ekonomist ve akademisyenlerin bulunduğu 113 kişi, ABD'ye Venezuela'ya yönelik yaptırımların kaldırılması çağrısında bulunmuştu.

Söz konusu grup ayrıca IMF'den, Venezuela'nın acil durumlarla mücadele edebilmesi için uluslararası finans kaynaklarına erişiminin kolaylaştırılmasını talep etmişti.