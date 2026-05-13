Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, komşu ülke Guyana ile uzun süredir gerilim konusu olan petrol zengini Esequibo bölgesini Venezuela sınırları içerisinde gösteren yeni bir harita paylaştı. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Rodriguez, bölgenin ülkesinin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı.

LAHEY’DE HUKUKİ RESTLEŞME

Uluslararası Adalet Divanı’ndaki (UAD) duruşmaları takip etmek üzere Hollanda’ya giden Rodriguez, Venezuela’nın duruşunu net bir dille ifade etti. Rodriguez, UAD’nin bu ihtilafta söz sahibi olma yetkisini tanımadıklarını belirtti.

1899 tarihli tahkim kararının geçersiz olduğunu savunan Rodriguez, Venezuela’nın Cenevre Anlaşması'na sadık kalacağını ve uluslararası hukukun çiğnenmesine izin vermeyeceklerini dile getirdi. Paylaşımında, "Lahey’de 'Bütünleşik Venezuela'mızı savunmuş olmaktan gurur duyuyoruz," ifadesini kullanarak bölgenin haritaya dahil edildiği görselleri paylaştı.

Esequibo meselesi, sömürge döneminden miras kalan ve son yıllarda bölgede bulunan devasa enerji kaynakları nedeniyle yeniden alevlenen bir kriz olarak biliniyor.