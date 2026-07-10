Kaynak: DHA / İHA

Venezuela’da 24 Haziran’da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin bilançosu bir kez daha ağırlaştı.

Venezuela İletişim ve Enformasyon Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada; felakette hayatını kaybedenlerin sayısının en az 3 bin 889’a yükseldiği bildirildi.

Yaralı sayısının değişmeyerek 16 bin 740’ta kaldığı belirtilirken, şimdiye dek 6 bin 462 kişinin enkazdan kurtarıldığı hatırlatıldı.

856 binanın hasar gördüğü ve 190 binanın tamamen yıkıldığı, 17 bin 907 depremzedenin ise evinden olduğu kaydedildi. 28 bin 836 depremzedeye tıbbi yardım, 86 bin 794 aileye yardım malzemesi sağlandığı ifade edilen açıklamada, arama-kurtarma çalışmalarının 3 bin 931 uluslararası görevli, 30 bin 76 yerel görevli ve 29 bin 344 gönüllünün katılımıyla sürdüğü vurgulandı. 24 Haziran’da meydana gelen depremlerden bu yana bin 142 artçı sarsıntı kaydedildiği belirtildi.

VENEZUELA'DA ÜLKEYİ ARD ARDA VURAN DEPREMLERLE FELAKET YAŞANMIŞTI

Venezuela’da 24 Haziran'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde depremler meydana gelmişti. Sarsıntılar birçok bölgede ciddi hasara neden olmuştu. Venezuela İletişim ve Enformasyon Bakanlığı’ndan yapılan önceki açıklamada, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının en az 3 bin 811’e yükseldiği kaydedilmişti. Yaralı sayısı ise 16 bin 740 olarak ifade edilmişti.