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Kaynak: AA

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı (AN) Jorge Rodriguez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iki büyük deprem felaketinin yaşandığı ülkedeki son durumu açıkladı.

Felakette yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 685'e çıktığını ifade eden Rodriguez, depremlerde yaralananların sayısının 16 bin 740 olduğunu paylaştı.

Rodriguez, evlerini kaybeden vatandaşlar için kurulan geçici barınma merkezlerinin sayısının 87'ye geldiğini, ihtiyaç sahiplerine 9 bin 603 tondan fazla gıda ulaştırıldığını ifade etti.

Yerel basına göre, yetkililer, en çok can ve mal kaybının yaşandığı La Guaira eyaletinde enkaz kaldırma çalışmalarına hız verirken, gönüllülerin çadır kentlerdeki çalışmaları ise devam ediyor.