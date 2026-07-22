Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Venezuela Ulusal Meclisi (AN) Başkanı Jorge Rodriguez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, can kaybının son belirlemelere göre 68 kişi artarak 5 bin 346'ya ulaştığını, yaralı sayısının ise 16 bin 740 olarak kayıtlara geçtiğini bildirdi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Venezuela hükümeti, depremlerde yaşamını yitirenlerin kimliklerinin belirlenebilmesi amacıyla gönüllülerden DNA örneği vermelerini istedi.

Ulusal Adli Tıp ve Bilimler Servisi (Senamecf) ile İçişleri Bakanlığının ortak açıklamasında, yakınlarının depremden en fazla etkilenen La Guaira eyaletinde veya başkent Caracas'taki Bello Monte morgunda olabileceğini düşünen ailelere, kimlik tespit sürecinin yürütülebilmesi için DNA örneği vermeleri çağrısı yapıldı.

KAYIPLARIN AKIBETİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Venezuela makamları kayıp kişi sayısına ilişkin resmi açıklama yapmazken, depremlerin ardından yakınlarından haber alınamayanların bildirildiği "Desaparecidos Terremoto Venezuela" (Venezuela Depremi Kayıpları) adlı sivil girişimin internet sitesinde 29 bin 500 kişi kayıp olarak kaydedildi.

VENEZUELA'DA 2 BÜYÜK DEPREM MEYDANA GELMİŞTİ

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldiğini bildirmişti.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), 26 Haziran'daki açıklamasında, depremlerin doğrudan yol açtığı fiziksel hasarın maliyetini 6,7 milyar dolar olarak hesaplamıştı.