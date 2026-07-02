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Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7,5 ve 7,2 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları sürerken, felaketin bilançosu da ağırlaşıyor.

Yetkililerin paylaştığı son verilere göre depremlerde en az 2 bin 295 kişi hayatını kaybetti, 11 binden fazla kişi ise yaralandı. Binlerce depremzede, temiz su ve temel ihtiyaçlara erişim olmadan geçici barınma alanlarında yaşam mücadelesi veriyor.

SAĞLIK KRİZİ KAPIDA

Uzmanlar, altyapıda yaşanan ağır hasar nedeniyle enfeksiyon vakaları ve salgın hastalık riskinin giderek arttığını belirtiyor. Doktorlar, önümüzdeki günlerde sağlık sisteminin daha büyük bir yükle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

ULUSLARARASI YARDIM SÜRÜYOR

Depremin ardından çok sayıda ülke ve uluslararası kuruluş Venezuela'ya destek gönderdi. ABD, arama kurtarma ve insani yardım çalışmalarına destek için yüzlerce personel görevlendirirken, Birleşmiş Milletler de bölgede yardım faaliyetlerini sürdürüyor.

MUCİZE KURTULUŞLAR YAŞANIYOR

Umutların giderek azalmasına rağmen arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalan afetzedelere ulaşmayı sürdürüyor. Son olarak, depremden altı gün sonra enkaz altındaki küçük bir çocuk sağ olarak kurtarıldı.