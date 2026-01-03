ABD Başkanı Trump, bir süredir Venezuela Devlet Başkanı Maduro’nun iktidarına son vermek için yoğun çaba harcıyordu. Trump, Maduro yönetiminin uyuşturucu karteli yönettiğini iddia ederek ülkeyi askeri ablukaya aldı. Bir süredir Pasifik’te ve Karayipler’de ABD’ye uyuşturucu taşıdığı iddia edilen tekneleri vuran ABD ordusu bugün ise Venezuela’nın başkenti Caracas’a havadan saldırdı.

Kentin birçok noktasında meydana gelen patlamalar büyük tedirginliğe neden olurken çok sayıda sivil can kaybının olduğu öğrenildi.

Caracas’a saldırının bir savaşın başlangıcı olup olmadığı sorgulanırken ABD’nin asıl amacı Başkan Trump’ın açıklaması ile kesinlik kazandı. ABD Başkanı Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile eşinin yakalanarak ülkeden çıkarıldığını duyurdu.

Trump, Türkiye saati ile 19.00’da düzenleyeceği basın toplantısında Caracas’taki saldırıların ayrıntılarını açıklayacak.

Öte yandan Venezuela yönetimi Maduro’nun yakalandığını doğrulayarak, hayatta olduğuna dair acil kanıt istediklerini belirtti.

VENEZUELA’DA YÖNETİM DEĞİŞECEK Mİ?

Maduro’nun yakalanması sonrası ülkede yönetimin nasıl olacağı merak konusu oldu. Anayasaya göre ülkeyi Maduro’nun yardımcısı Delcy Rodríguez'in yönetmesi gerekiyor. Ancak rejimin devam edip etmeyeceği belirsizliğini koruyor.

İŞTE TÜM SENARYOLAR

Yapılan analizlere göre, eğer ülkede anayasal yol izlenirse Rodríguez'in göreve geldikten sonra 30 gün içinde seçim çağrısında bulunur ve yeni seçilen başkan ülkeyi 6 yıl boyunca yönetir.

Öte yandan Maduro sonrası mevcut rejimin tamamen çökerek yöneticilerin istifa etmesi hatta ülkeden ayrılması da ihtimaller arasında yer alıyor.

MUHALEFETTE SON DURUM

Venezuela’da muhalefette son dönemde en çok öne çıkan isim, 2025 Nobel Barış Ödülü sahibi María Corina Machado oldu. Ödülü almak için aralık ayında Oslo’ya giden Machado, daha önce yaptığı bir açıklamada ABD’nin olası bir askeri harekatına karşı bir yorum yapmazken, yönetimin barışçıl yollardan değişmesi için çalıştığını söyledi.

ABD Başkanı Trump’a desteği ile bilinen Machado, aldığı Nobel ödülünü de Trump’a ithaf etmişti. Nobel Barış Ödülü’nü çok istediğini belirten Trump, yaptığı açıklamada ise Venezuela’nın muhalefet liderini tebrik etmişti.

Ancak sağcı muhalefet liderinin olası bir seçimde, şu anda İspanya’da yaşayan muhalefet lideri Edmundo González Urrutia’yı desteklemesi bekleniyor. Urritia’nın olası bir seçimde muhalefetin adayı olabileceği gelen haberler arasında yer alıyor.

Öte yandan Venezuela’ya saldırısı ve Maduro’nun yakalanması sonrası muhalefetin sessizliğini koruması dikkat çekti.