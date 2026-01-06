Venezuela’da Başkan Maduro’nun kaçırılması ve ABD saldırısı sonrası yeni bir gerginlik yaşandı. Başkent Caracas’ta ve başkanlık sarayı çevresinde cumartesi gününden sonra yeniden silah ve patlama sesleri duyuldu. Caracas’tan gelen bazı görüntülerde kentin üstünde uçaksavar ateşlendiği de duyuldu.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre Caracas’ın bazı caddelerinde çatışma sesi duyan kent sakinleri bulunuyor.

Kentten yeniden patlama ve silah sesleri gelmesi yeni bir ABD saldırısı olup olmadığı sorusunu akıllara getirdi. ABD Başkanı Trump, gerekli görürlerse yeniden silahlı müdahalede bulunabileceklerinin sinyalini vermişti.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Ancak Caracas’taki silah seslerinin nedeni kısa sürede ortaya çıktı. Venezuela Enformasyon Bakanlığı, kentin üstünde izinsiz uçuş yapan bir insansız hava aracına ateş açıldığını bildirdi. Bakanlık, herhangi bir çatışma yaşanmadığının altını çizdi. Öte yandan insansız hava aracının kime ait olduğu ve neden Caracas üzerinde uçurulduğu belirsizliğini koruyor.

Başkanlık sarayı Miraflores’in çevresindeki silah seslerinin nedeninin ise bir ‘karışıklık’ ve ‘yanlış anlama’ olduğu ortaya çıktı. Gelen bilgilere göre, mevcut yönetime yakın paramiliter gruplar silah seslerini duyması sonrası destek vermek amacıyla ateş açtı.

‘Colectivo’ adı verilen bu gruplardan birinin üyesinin, sarayda çevresinde yaşanan "çatışmaların" ardından destek ve takviye çağrısında bulunduğu ve "birkaç el silah sesi duyulduğu" duyulduğu belirtiliyor.

Kentte durumun şu anda sakin ve kontrol altında olduğu öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.