Nobel Barış ödülü alan Venezuelalı muhalefet lideri Machado, Maduro'nun ABD tarafından esir alınmasını adeta memnuniyetle karşıladı.

"OLAĞANÜSTÜ BİR ÜLKE İNŞAA EDECEĞİZ"

ABD'nin hukukun uygulanacağına dair söz verdiğini belirten Machado, ABD'nin sözünü tuttuğunu söyledi.

Maduro'nun esir alınması sonrası siyasi tutukluları serbest bırakacaklarını açıklayan Machado, "Olağanüstü bir ülke inşa edeceğiz" dedi.

"URRUTİA, ANAYASAL GÖREVİNİ DERHAL ÜSTLENMELİ"

"Bu vatandaşların saatidir" diyen Machado, "28 Temmuz’da demokrasi için her şeyini riske atanların saatidir. Venezuela’nın meşru Cumhurbaşkanı olarak Edmundo González Urrutia’yı seçenlerin saatidir. Kendisi anayasal görevini derhal üstlenmeli ve Ulusal Silahlı Kuvvetler’in tüm subay ve askerleri tarafından Başkomutan olarak tanınmalıdır" dedi.

Machado, açıklamalarının tamamında şunları söyledi,

"Nicolás Maduro, bugünden itibaren Venezuelalılara ve birçok başka ülkenin vatandaşlarına karşı işlenen vahşi suçlar nedeniyle uluslararası adaletle yüzleşmektedir. Müzakere edilmiş bir çıkışı kabul etmeyi reddetmesi üzerine, Amerika Birleşik Devletleri hükümeti hukukun uygulanacağına dair verdiği sözü yerine getirmiştir.

Halk Egemenliği’nin ve Ulusal Egemenliğin ülkemizde yeniden hâkim olmasının zamanı gelmiştir. Düzeni sağlayacağız, siyasi tutukluları serbest bırakacağız, olağanüstü bir ülke inşa edeceğiz ve çocuklarımızı evlerine geri getireceğiz.

Yıllardır mücadele ettik, her şeyimizi ortaya koyduk ve buna değdi. Olması gereken şey oluyor.

Bu, vatandaşların saatidir. 28 Temmuz’da demokrasi için her şeyini riske atanların saatidir. Venezuela’nın meşru Cumhurbaşkanı olarak Edmundo González Urrutia’yı seçenlerin saatidir. Kendisi anayasal görevini derhal üstlenmeli ve Ulusal Silahlı Kuvvetler’in tüm subay ve askerleri tarafından Başkomutan olarak tanınmalıdır.

Bugün, yetkimizi hayata geçirmek ve iktidarı devralmak için hazırız. Demokratik Geçiş gerçekleşene kadar uyanık, aktif ve örgütlü kalalım. Bu, HEPİMİZE ihtiyaç duyan bir geçiştir.

Ülke içinde bulunan Venezuelalılara: Resmî kanallarımız aracılığıyla çok yakında sizlere ileteceğimiz talimatları hayata geçirmeye hazır olun.

Yurt dışında bulunan Venezuelalılara: Sizleri seferber olmaya, dünya genelindeki hükümetleri ve vatandaşları harekete geçirmeye ve yeni Venezuela’nın inşası için yürütülen büyük operasyona bugünden itibaren dahil olmaya çağırıyoruz.

Bu kritik saatlerde hepinize gücümü, güvenimi ve sevgimi gönderiyorum. Hepimiz tetikte ve iletişim hâlinde kalalım.

VENEZUELA ÖZGÜR OLACAK!

Tanrı’nın eli elimizde, sonuna kadar.

María Corina Machado

03 Ocak 2026"