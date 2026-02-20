Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodríguez tarafından sunulan tasarı, parlamentonun oybirliğiyle onaylamasının ardından yasalaştı. Yasa ile siyasi tutukluların toplu şekilde tahliye edilmesi hedefleniyor. Ancak iktidar ile insan hakları savunucuları arasında yasa kapsamı ve sınırları konusunda tartışmalar devam ediyor.

DELCY RODRÍGUEZ’İN AÇIKLAMALARI

Yasayı imzalayan Rodríguez, düzenlemenin ülke siyasetinde yeni bir dönem başlatmayı amaçladığını belirtti. Rodríguez, “Siyasi aktörlerin hoşgörüsüzlüğü geride bırakıp Venezuela’da siyasete yeni yollar açtıklarını” ifade ederek, afın sembolik ve politik önemine vurgu yaptı.

YASANIN KAPSAMI VE TARİHSEL BAĞLAMI

Yeni düzenleme, 1999’dan bu yana çeşitli siyasi kriz dönemlerinde işlenen bazı suçlar için “tam ve genel af” sağlamayı amaçlıyor. Özellikle 2024 başkanlık seçimi sürecinde meydana gelen siyasi nedenli eylemleri kapsayacak şekilde tasarlandı. Yasa ayrıca siyasi muhalifler, gazeteciler ve avukatlar gibi farklı kesimlerin de yararlanabileceği bir çerçeve sunuyor. Hangi suçların affedileceği ve uygulamanın nasıl gerçekleşeceği konusundaki detaylar hem yerel hem de uluslararası gözlemciler tarafından yakından izleniyor.

MUHALİFLER VE İNSAN HAKLARI GRUPLARININ TEPKİSİ

Af düzenlemesi geniş çapta olumlu karşılansa da bazı muhalifler ve insan hakları örgütleri, tasarının sınırlı olduğunu ve pek çok tutuklunun kapsama alınmayabileceğini savunuyor. Özellikle ciddi suçlamalarla yargılanan veya yurt dışında bulunan muhaliflerin af kapsamı dışında kalabileceği eleştirileri yapılıyor. Uluslararası kuruluşlar ise yasayla birlikte daha kapsamlı reformların da gerçekleştirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

SİYASİ TUTUKLU TAHLİYE SÜRECİ VE BEKLENTİLER

Venezuela’da siyasi tutukluların durumu son aylarda uluslararası gündemin önemli maddelerinden biri oldu. ABD’nin 3 Ocak’ta düzenlediği askeri müdahale sonrası eski Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun yakalanmasının ardından geçici hükümet bazı tutukluların serbest bırakılacağını duyurmuştu. Rodríguez yönetimi bugüne kadar onlarca siyasi mahkûmun tahliyesini açıklasa da sivil toplum kuruluşları resmi rakamlarla farklı sayılar veriyor ve daha geniş kapsamlı bir af beklentisi içinde olduklarını belirtiyor.

UYGULAMANIN GELECEĞE YÖNELİK TARTIŞMALARI

Yeni af yasasıyla birlikte siyasi tutukluların serbest bırakılması sürecinin hızlanması bekleniyor. Ancak yasanın uygulanışı, kapsamı ve tutukluların fiilen tahliye edilmesi konuları hem ülke içinde hem de uluslararası kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.