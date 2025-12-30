ABD ordusu uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele gerekçesi ile Venezuela’yı ablukaya aldı. ABD Başkanı Trump’ın kararı ile başlayan abluka Karayipler’de büyük gerginliğe neden oldu.

Trump yönetimi, Karayipler'e 15.000 asker ve çeşitli uçak gemileri, güdümlü füze destroyerleri ve amfibi hücum gemileri konuşlandırdı.

ABD, eylül ayından bu yana bölgede uyuşturucu taşıdığı iddia edilen teknelere saldırılar düzenlemişti. 20’den fazla teknenin hedef alındığı saldırılarda 100’den fazla kişi hayatını kaybetti. Ancak saldırı düzenlenen teknelerin birçoğunda uyuşturucu olup olmadığı hâlâ belirsizliğini koruyor.

Trump daha önce Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'ya baskı uygulamak amacıyla kara saldırıları tehdidinde bulunmuş ve ülkede gizli CIA operasyonlarına yetki vermişti. Bu karar, Venezuela’da CIA eliyle bir darbe yapılacağı yönünde endişelere neden olmuştu.

CIA’DEN İLK SALDIRI İDDİASI

ABD’li yayın kuruluşu CNN’nin haberine göre Venezuela’da korkulan oldu. Trump’ın kara operasyonu yetkisi verdiği CIA’in bu ayın başlarında Venezuela’da ilk kez operasyon düzenlediği öğrenildi. CNN’e konuşan kaynaklar, CIA’in Venezuela’da bir limana insansız hava araçları ile saldırı düzenlediği bilgisini verdi. Saldırı sırasında limanda kimse bulunmaması can kaybının önüne geçti.

Venezuela’da CIA’in operasyon düzenlediği limanın Venezuela’dan ABD’ye uyuşturucu kaçırdığı iddia edilen ‘Tren de Aragua’ adlı suç örgütü tarafından kullanıldığı savunuluyor.

CNN’in ulaştığı CIA kaynaklarının konuyla ilgili yorum yapmadığı öğrenildi. Öte yandan ABD Özel Kuvvetler Komutanlığı’nın operasyona istihbarat desteği sağladığı gelen haberler arasında yer alıyor.

TRUMP ÜSTÜ KAPALI ŞEKİLDE AÇIKLAMIŞTI

ABD Başkanı Trump’ın geçen hafta verdiği bir röportajda Venezuela’daki limana düzenlenen saldırıyı üstü kapalı bir şekilde açıkladığı belirtiliyor. Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada uyuşturucu taşıyan teknelere destek veren bir limana saldırı düzenlendiğini söylemişti. Medyada fazla dikkat çekmeyen açıklamada Trump limanın yeri ve operasyon hakkında fazla bilgi vermedi.

Trump, konuyla ilgili “Bütün gemilere saldırdık, şimdi de bölgeye saldırdık. Burası uygulama alanı, orada uygulama yapılıyor ve artık o alan yok" dedi.

ABD’li kaynakların doğrulaması durumunda bu saldırı ABD’nin Venezuela topraklarında düzenlediği ilk operasyon olarak kayıtlara geçecek. Operasyonun ABD-Venezuela hattında gerginliği tırmandırmasından endişe ediliyor.