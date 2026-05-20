Venezuela’da 2002’deki başarısız darbe girişimiyle bağlantılı davalar kapsamında tutuklanan üç eski polis memurunun 23 yıl sonra serbest bırakıldığı bildirildi. Ulusal basına göre, sivil toplum kuruluşu Foro Penal, ülkenin en eski siyasi mahkumları arasında gösterilen Erasmo Bolivar, Hector Rovain ve Luis Molina’nın tahliye edildiğini duyurdu.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 300 mahkumun hafta sonuna kadar serbest bırakılacağını söyledi. Muhalif çevreler ve insan hakları kuruluşları, davaların adil olmadığını ve bu kişilerin siyasi nedenlerle hapiste tutulduğunu savunuyor.

Söz konusu isimler, dönemin Devlet Başkanı Hugo Chavez yönetimine karşı 2002’de gerçekleştirilen başarısız darbe girişimi sırasında yaşanan olaylarla bağlantılı olarak 2003 yılında tutuklanmıştı.

Bolivar, Rovain ve Molina, "iştirak halinde nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 30’ar yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Puente Llaguno çevresinde yaşanan olaylarda, farklı noktalardan açılan ateş sonucu silahlı çatışmalar çıkmış; olaylarda en az 19 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez tarafından önerilen ve siyasi tutukluların toplu olarak serbest bırakılmasını içeren af yasa tasarısı meclis tarafından 20 Şubat'ta kabul edilmişti.

Yasa tasarısı, 1999'dan bu yana Venezuela'da siyasi çatışmaların yaşandığı belirli dönemlerde işlenen suçlar için "genel ve tam af" sağlamayı amaçlamış, bunlar arasında, 2024 başkanlık seçimlerinde "siyasi nedenlerle işlenen şiddet suçları" da yer almıştı.