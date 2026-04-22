Venezuela Cezaevi Hizmetleri Bakanlığından yapılan açıklamada, eyalete bağlı, yüksek güvenlikli Yare Cezaevi'nde mahkumlar arasında çıkan bir tartışmanın isyana dönüştüğü belirtildi.

Açıklamada, olayda 5 mahkumun yaşamını yitirdiği, isyanın kesin nedenlerinin belirlenmesi amacıyla başsavcılık tarafından soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Venezuela Cezaevleri Gözlemevi (OVP), Amerikan merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada ise cezaevinde düzensiz bir durumun sürdüğü ve aile ziyaretlerinin askıya alındığı kaydedildi.

Kamu Bakanlığı tarafından yayımlanan kısa açıklamada da "olayın aydınlatılması ve mahkumların haklarının güvence altına alınması" amacıyla bir komisyonun görevlendirildiği duyuruldu.