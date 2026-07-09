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Kaynak: AA

Venezuela’da 24 Haziran’da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremin ardından bilanço ağırlaşmaya devam ediyor.

CAN KAYBI 3 BİN 811’E YÜKSELDİ

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, düzenlediği basın toplantısında depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 811’e, yaralı sayısının ise 16 bin 740’a yükseldiğini açıkladı.

BİNLERCE KİŞİ EVSİZ KALDI

Rodriguez, çifte deprem nedeniyle 17 bin 907 kişinin evsiz kaldığını, ülkede uluslararası ekiplerle birlikte 30 bin 76 personelin arama kurtarma çalışmalarında görev yaptığını belirtti.

GEÇİCİ BARINMA MERKEZLERİ KURULDU

Eğitim Bakanı Hector Rodriguez ise en az 16 bin 686 kişinin, hükümet tarafından oluşturulan 87 geçici barınma merkezinde kaldığını duyurdu.

TÜRKİYE’DEN YARDIM DESTEĞİ

Depremin ardından Türk Kızılay, Venezuela Kızılhaçı iş birliğiyle depremzedelere hijyen paketleri ulaştırırken, TİKA da bölgeye ekipman ve insani yardım desteği sağladı.