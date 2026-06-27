Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Güney Amerika ülkesi Venezuela, 24 Haziran Çarşamba günü öncül olarak 7,2 ardından da 7,5 büyüklüğünde meydana gelen iki şiddetli depremle felaketi yaşadı. Büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından ülkede Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, Venezuela'nın Carabobo eyaletine bağlı Moron kentinin 16 kilometre güneybatısında meydana gelen depremlerde çok sayıda bina yıkıldı.

ÖLÜ SAYISI 1430'A YÜKSELDİ

Ülke tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşatan depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 1430'a, yaralı sayısı 3 bin 238'e yükseldi.

BİRLEMİŞ MİLLETLER, DEPREMLERİN 6,76 MİLYON İNSANI ETKİLEYEBİLEĞİNİ AÇIKLADI

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü'nden (IOM) yapılan açıklamada, depremlerin, ilk tahminlere göre 6,76 milyona kadar kişiyi etkileyebileceği belirtildi. Açıklamada, "Mevcut nüfus ve hasar analizine dayanan projeksiyonlar, yalnızca Caracas'ta 2 milyona kadar insanı içeriyor ve değerlendirmeler devam ettikçe felaketin potansiyel olarak büyük insani etkisini vurguluyor." ifadesi kullanıldı.

Erken hasar değerlendirmelerinin yıkımın ölçeğini ortaya koymaya başladığı ifade edilen açıklamada, Catia La Mar'daki binaların yüzde 31,5'inde hasar oluştuğunu gösteren ilk uydu haritalama analizinin elde edildiği bildirildi.