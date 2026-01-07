Venezuela Devlet Başkanı Maduro’nun kaçırıldığı ABD saldırısı sonrası farklı bir tartışma gündeme geldi. Venezuela’dan gelen altınların Çorum’da Ahlatçı Holding’e ait rafineride işlendiği iddia ediliyordu.

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı Oda TV’den Zeynep Çakır’a yaptığı açıklamada söz konusu iddiaya yanıt verdi. Ahlatçı, Venezuela ile ilişkilerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2018 yılındaki Güney Amerika gezisinde başladığını belirterek, “Cumhurbaşkanımız elini benim omuzuma koyarak, 10 Nisan 2017’de Çorum’da kendilerinin açılışını yaptığı altın rafinerimizi gündeme getirdi ve Venezuela altınlarının son teknolojiye göre kurduğumuz bu rafineride işlenebileceğini söyledi. Venezuela altınlarının karşılığında, bakliyat ve yapı malzemesi ihracı mümkün olabilecekti ki, bu, ülkemiz için fevkalade güzel bir gelişmeydi. Böylelikle, bu ülkenin altınlarını Çorum’da işlememiz konusunda bir ön mutabakat oluşmuş oldu” dedi.

“BİR GRAM ALTIN GELMEDİ”

Venezuela’dan işlenmesi için altın gelmediğinin altını çizen Ahlatçı konuyla ilgili şunları söyledi:

"Venezuela’dan Çorum’a ne bir gram altın geldi ne de Çorum’dan oraya gitti. Hatta, İran ve Sudan’la ilgili olarak da yer yer yanlış haberler uçuruluyor. Biz, Venezuela altınları konusunda olduğu gibi İran veya Sudan’la da tek gram altın işi yapmadık. Bütün bunlar, devletimizin ilgili kurumları tarafından da yakından bilinmektedir.

Bizim 7 bin çalışanımız var. Onların ve geçindirmekle yükümlü oldukları ailelerinin sorumluluğunu taşıyoruz. Yasal olmayan veya devletimizin uygun görmediği, NATO müttefikimiz Amerika’nın hoş karşılamadığı bir işe girişerek ne kendimizi ne de çalışanlarımızın ekmek kapısını riske atarız"