Cuma günü 60,28 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 60,16 dolardan kapattı.

Bugün saat 09.04 itibarıyla Brent petrolün varil fiyatı, kapanışa göre yüzde 1 yükselerek 60,77 dolara ulaştı. Aynı anda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 57,12 dolardan alıcı buluyor.Petrol fiyatlarındaki artış, ABD yetkililerinin Venezuela açıklarında uluslararası sularda bir petrol tankerini daha takip altına aldığına dair haberler ile Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki devam eden gerilimlerin piyasalarda arz endişesi yaratmasından kaynaklanıyor.ABD güçleri, Karayipler'deki yükselen gerilimler çerçevesinde dün Venezuela açıklarında uluslararası sularda bir petrol tankerini daha izlemeye aldı.

Uluslararası haber kaynaklarına göre ABD Sahil Güvenliği, Venezuela'nın yasa dışı yaptırım delme faaliyetlerine dahil olduğu düşünülen ve yaptırım listesindeki bir "karanlık filo" gemisini aktif şekilde takip ediyor. Gemiye ilişkin mahkeme kararıyla el koyma emri de mevcut.Operasyonun hedefinde, Venezuela'ya petrol yüklemek için seyreden, Panama bayraklı ve yaptırım listesinde bulunan Bella 1 adlı tanker yer alıyor. Bu tankere el konulursa, 10 Aralık'tan beri bölgedeki üçüncü müdahale olacak.Venezuela, bu son operasyona dair henüz resmi bir açıklama yapmadı.ABD Başkanı Donald Trump, 16 Aralık Salı günü, "uyuşturucu terörizmini finanse ettiği gerekçesiyle" Venezuela'ya giriş-çıkış yapan yaptırım altındaki tüm petrol tankerlerine "tam ve eksiksiz bir abluka" uygulanması talimatı vermişti. Venezuela'nın küresel petrol arzındaki payı sınırlı olsa da bu gelişmelerin sevkiyatlarda gecikmelere neden olabileceği endişesi, fiyatları yukarı yönlü baskılıyor.Ayrıca Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki barış görüşmelerine ilişkin belirsizlikler de fiyatları etkilemeye devam ediyor.

Rusya Savunma Bakanlığı dün, Rus güçlerinin Ukrayna'nın Zaporijya bölgesine döşediği mayınları insansız hava araçlarıyla temizlediğini açıklarken; Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya videolarında saldırıların durması için Rusya'ya baskının artırılması gerektiğini ve müzakerelerin ABD'de devam ettiğini vurguladı.Brent petrolde teknik analizde 66,63 dolar direnç, 57,56 dolar ise destek seviyesi olarak takip ediliyor.