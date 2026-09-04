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Kaynak: Haber Merkezi

Venedik Film Festivali'nde ilk kez izleyiciyle buluşan "Wild Horse Nine", festivalin en çok konuşulan yapımlarından biri oldu. Yönetmenliğini Martin McDonagh'ın üstlendiği film, gösterimin ardından tam 13 dakika boyunca ayakta alkışlandı.

JOHN MALKOVİCH DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Filmin başrolünde yer alan usta oyuncu John Malkovich, salondaki yoğun ilgi karşısında duygusal anlar yaşadı. Alkışlar sürerken gözyaşlarını tutmakta zorlanan 72 yaşındaki oyuncu, gösterim sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Oscar iddialarına ilişkin konuşan Malkovich, ödül söylentilerinden çok filmin gördüğü ilgiden memnun olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Emekli olmayı düşünmüyorum. Zamanı geldiğinde zaten beni emekli ederler. Ödül söylentileri güzel ama benim için en önemlisi filmin hak ettiği ilgiyi görmesi, harika bir senaryoya ve yönetmenliğe sahip olmasıdır.

OSCAR YARIŞININ GÜÇLÜ ADAYLARI ARASINDA GÖSTERİLİYOR

Festivalde gördüğü büyük ilginin ardından "Wild Horse Nine", 2026 ödül sezonunun en iddialı yapımları arasında gösterilmeye başlandı. Gösterim sonrası oluşan olumlu eleştiriler, özellikle John Malkovich'in performansını Oscar adaylığı için öne çıkarıyor.

6 KASIM'DA VİZYONA GİRECEK

Searchlight Pictures imzasını taşıyan film, 1973 yılında Şili'deki askeri darbe öncesinde Santiago'dan Paskalya Adası'na gönderilen iki CIA ajanının hikâyesini konu alıyor.

Kadrosunda Sam Rockwell, Parker Posey ve Steve Buscemi gibi önemli isimlerin de yer aldığı "Wild Horse Nine", 6 Kasım'da sinemaseverlerle buluşacak.