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Kaynak: AA



İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) koordinasyonunda düzenlenen Venedik Bienali 20. Uluslararası Mimarlık Sergisi’nde Türkiye Pavyonu’nda yer alacak proje belli oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığının himayesinde gerçekleştirilecek sergide, ba-be commons ekibinin “Devşirme Gelecekler” başlıklı projesi izleyiciyle buluşacak.

43 PROJE ARASINDAN SEÇİLDİ

İki aşamalı açık çağrı sürecine yapılan 43 başvuru arasından seçilen proje, 8 Mayıs - 21 Kasım 2027 tarihleri arasında sergilenecek.

Projeyi hayata geçirecek ekipte şu isimler yer alıyor:

Başak Eren

Asya Ece Uzmay

Beril Sarısakal Erkent

Ece Yetim

KAVRAMSAL YAKLAŞIMIYLA ÖNE ÇIKTI

Seçici kurul, projenin mimarlık tarihindeki “devşirme” geleneğini güçlü bir kavramsal çerçeveyle ele almasını ve bu yaklaşımı küresel mimarlık söylemine taşıma potansiyelini vurguladı.

Projenin; birlikte varoluş, arşivleme, yavaşlama, tamir etme ve geleceğe yönelik üretim gibi başlıklar üzerinden mimarlığa yeni bir bakış sunduğu ifade edildi.

YEREL VE SÜRDÜRÜLEBİLİR MİMARLIK VURGUSU

“Devşirme Gelecekler” sergisi, Türkiye’nin üretme ve onarma kültüründen ilham alarak doğal kaynakları tüketen modellere alternatif olarak yerel, döngüsel ve ortak bir mimarlık anlayışı önermeyi hedefliyor.

Sergi, geleceğin mimarlık pratiğine dair yeni tartışma alanları açmayı amaçlıyor.