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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Millî Eğitim Bakanlığı, velilerin okul yönetimi ve öğretmenlerle görüşmelerini kolaylaştırmak amacıyla uygulanan “Okul Randevu Sistemi”ne yeni bir seçenek ekledi. Veliler artık MEBİM üzerinden 7 gün 24 saat telefonla randevu işlemi gerçekleştirebilecek.

Öğrencilerin eğitim ve gelişim durumları hakkında bilgi almak isteyen velilerin okul yönetimi ve öğretmenlerle daha etkin iletişim kurabilmesi amacıyla hayata geçirilen sistemin kapsamı genişletildi.

Yeni uygulamayla birlikte veliler, Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi (MEBİM) aracılığıyla okul yönetimi veya öğretmenlerle görüşmek için telefon üzerinden randevu oluşturabilecek.

MEBİM üzerinden daha önce alınmış randevuların iptal işlemleri de gerçekleştirilebilecek.

Telefon üzerinden randevu alınması ile ilgili detaylara https://www.meb.gov.tr/ogretmen-veli-gorusmeleri-icin-mebim-uzerinden-telefonla-randevu-alinabilecek/haber/41975/tr adresinden ulaşılabiliyor

Böylece velilere öğretmen ve okul yönetimi görüşmelerini planlamak için 7 gün 24 saat yararlanabilecekleri telefonla randevu seçeneği sunulmuş oldu.