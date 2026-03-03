Yeni tanıtımda, kayıplar, sırlar ve sürpriz başlangıçlar birbirine karışıyor. Timur ile Yahya arasında geçen içten sohbetlerde Yahya’nın en gizli çocukluk anıları gün yüzüne çıkıyor. Bu sırada Zahide’nin bitmek bilmeyen hırsı, hamile olan Derya’yı hedef almaya devam ediyor. Beyazıt ile evliliğini tamamen bitiren Derya ise, Yahya’nın yanında yeni, cesur bir hayata adım atıyor.

Uzun süredir gizemini koruyan Faroz’un Timur ile doğrudan tanışma isteği, gerilimi iyice artırırken, Zahide ve Vezir’in Faroz hakkındaki sert uyarıları Timur’u kritik bir yol ayrımına sürüklüyor. Serhat Teoman’ın canlandırdığı Faroz’un, hiçbir şeyden habersiz Reyhan ile karşılaşması ise tüm dengeleri alt üst edecek fırtınalı bir dönemin habercisi oluyor.

Dizinin güçlü kadrosunda Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Erdem Şenocak, Serhat Teoman, Rahimcan Kapkap, Ayşegül Ünsal, Nursel Köse, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimler bir araya geliyor. Dizinin özgün hikayesinin arkasında Tunahan Kurt, senaryosunu ise Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt ve Gökhan Şeker birlikte kaleme aldı. Yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk oturuyor.

‘Veliaht’, yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de ekranlara gelecek.