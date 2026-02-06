Yeniçağ Gazetesi
06 Şubat 2026 Cuma
Veliaht'ta heyecan zirvede: Yeni bölümde neler olacak?

SHOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Veliaht dizisinde yeni bölüm heyecanı giderek artıyor. Dizinin 21. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığı merak edilirken, yaklaşan bölümde hikâyenin hangi yöne evrileceği de izleyicilerin gündeminde.

Veliaht’ta heyecan zirvede: Yeni bölümde neler olacak? - Resim: 1

Veliaht, yeni bölüm öncesi fragman arayışlarıyla yeniden dikkatleri üzerine çekti. Diziseverler 21. bölüm tanıtımının paylaşılıp paylaşılmadığını araştırırken, ekrana gelecek bölümde yaşanacak kritik gelişmelere dair beklenti yükseldi.

Veliaht’ta heyecan zirvede: Yeni bölümde neler olacak? - Resim: 2

VELİAHT 21. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Veliaht, her perşembe akşamı yeni bölümüyle SHOW TV’de izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanları, yapımın resmî internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebiliyor.

Veliaht’ta heyecan zirvede: Yeni bölümde neler olacak? - Resim: 3

VELİAHT 20. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Karslı Ailesi, Kars’ta tutunabilmek için yeni bir yaşam kurmaya çalışırken geçimlerini sınır kaçakçılığıyla sağlamaya başlar. Ancak Zahide’nin engelleri, attıkları her adımı daha da zorlaştırır.

Veliaht’ta heyecan zirvede: Yeni bölümde neler olacak? - Resim: 4

Reyhan, ailenin peynir dükkânının sorumluluğunu üstlenirken, Karslılar hayatta kalabilmek için ilk kez zorunlu bir iş birliğine gider.

Veliaht’ta heyecan zirvede: Yeni bölümde neler olacak? - Resim: 5

Hamileliğini herkesten gizleyen Derya ise Yahya ile yüzleşmek zorunda kalır ve bu karşılaşma dengeleri sarsar.

Veliaht’ta heyecan zirvede: Yeni bölümde neler olacak? - Resim: 6

Kars, aile için bir umut kapısından çok, geçmişle hesaplaşacakları ve ayakta kalmak adına mücadele verecekleri sert bir sınav haline gelir.

Veliaht’ta heyecan zirvede: Yeni bölümde neler olacak? - Resim: 7
