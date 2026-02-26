Sürükleyici hikâyesi ve iddialı oyuncu kadrosuyla öne çıkan dizi, perşembe akşamları izleyicileri ekran başına kilitlemeyi sürdürüyor. Kars’ta gerçekleştirilen çekimlerin, dizinin atmosferine farklı bir derinlik katacağı konuşuluyor.

KARAKTERE BAŞARILI OYUNCU HAYAT VERECEK

Bu akşam yayınlanacak yeni bölümde ise heyecan dorukta. Uzun süredir merak edilen Faroz karakteri nihayet izleyiciyle buluşuyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Karaktere başarılı oyuncu Serhat Teoman hayat verecek.

Yeraltı dünyasında nam salmış ve korkulan bir isim olan Faroz, Esenler’i ele geçirmeye yemin etmiş durumda. Öte yandan ekip, 11 Mart’ta İstanbul’a dönerek 26. bölüm çekimlerine başlayacak.