“Veliaht” rota değiştiriyor: Hikâye Kars’a taşınıyor

İstanbul’daki plato çekimlerini geride bırakan ekip, bu kez Kars’ın sokaklarında, sert kış koşulları ve şehrin etkileyici atmosferi eşliğinde kamera karşısına geçecek. Doğu’ya uzanan bu yolculuk, dizinin görsel dünyasında ve hikâye akışında önemli bir kırılma yaratacak.