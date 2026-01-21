İstanbul’daki plato çekimlerini geride bırakan ekip, bu kez Kars’ın sokaklarında, sert kış koşulları ve şehrin etkileyici atmosferi eşliğinde kamera karşısına geçecek. Doğu’ya uzanan bu yolculuk, dizinin görsel dünyasında ve hikâye akışında önemli bir kırılma yaratacak.
“Veliaht” rota değiştiriyor: Hikâye Kars’a taşınıyor
“Veliaht”, yeni bölümleriyle hikâyesini bambaşka bir coğrafyaya taşıyor. Dizi ekibi, önümüzdeki hafta salı günü Kars’a giderek çekimlere start verecek. 20. bölüm itibarıyla başlayacak olan Kars çekimlerinin en az üç hafta sürmesi planlanıyor ve tüm hazırlıklar tamamlanmış durumda.Derleyen: Hande Karacan
Kars çekimlerinin başlamasıyla birlikte yapım ekibini yoğun bir tempo bekliyor. Yapımcılığını Faro ve Gold Film’in üstlendiği dizinin yönetmenliğini ise Sinan Öztürk yapıyor.
20. BÖLÜMDEN SONRA KARS DÖNEMİ
“Veliaht”ta yeni hikâye evresi, 20. bölümle birlikte resmen başlayacak. En az üç hafta boyunca Kars’ta çekilecek sahneler, dizinin atmosferinde belirgin bir değişimin habercisi olarak öne çıkıyor.
Bu yolculukta dizinin güçlü oyuncu kadrosu da bir araya geliyor. Yapımda Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Erkan Kolçak Köstendil, Ercan Kesal, Hazal Türesan ve Bora Akkaş gibi dikkat çeken isimler yer alıyor.