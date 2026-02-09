Show TV’nin sevilen dizisi Veliaht’ın son bölümü sosyal medyada ve izleyiciler arasında konuşuluyor. Dizinin Kars’ta çekilen sahnesi, Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından biri olan Kader filmine yaptığı göndermeyle izleyiciden tam not aldı .

DUYGUSAL HESAPLAŞMA

Veliaht’ın 20. bölümünde Yahya ile Derya arasında geçen dramatik hesaplaşma sahnesinde, karakterin söylediği sözler Kader filmindeki Bekir karakterinin meşhur yolculuk tiradını çağrıştırdı. Özellikle uzak yollara düşmenin çaresiz ama kararlı yanını vurgulayan o anlar, izleyenlerde bir sinema nostaljisi yarattı.

KARS SAHNESİNİN ETKİSİ

Yahya’nın duygusunu aktarmak için başvurduğu üslup, sinema tarihine selam niteliği taşıdı. Bekir’in sevdiği kadının peşinden Kars’a kadar gitme hikayesiyle yapılan çağrışım, hem dizinin dramatik temposuna katkı sağladı hem de sinafillerin dikkatini çekti .

İZLEYİCİ TEPKİLERİ

Sosyal medyada ve fan topluluklarında bu sahne uzun süre konuşuldu. Bazı izleyiciler dizinin sinema kültüründen referanslar vermesini olumlu karşılarken, bazıları bunun bölüme derinlik kattığını belirtti. Bu tür göndermeler, Türkiye yapımlarının sinema mirasıyla bağını güçlendiren örnekler olarak değerlendiriliyor