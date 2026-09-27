YENİ Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, dün Malatya'da gerçekleştirdiği pazar ziyareti sırasında fenalaşarak baygınlık geçirdi.
Pazar yerinde vatandaşlarla bir araya geldiği sırada rahatsızlanan Ağbaba için sağlık ekiplerine haber verildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Veli Ağbaba, olayın ardından ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Bir süre yoğun bakımda tedavisi devam eden Ağbaba'ya hastanede kontroller yapıldı.
BELİNDE KIRIK TESPİT EDİLDİ
Yapılan kontroller sonucunda Veli Ağbaba'nın belinde kırık tespit edildi.
Sağlık durumu hastanede takip edilen Ağbaba, bir süre devam eden yoğun bakım tedavisinin ardından servise alındı.
YENİ Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın tedavisinin serviste sürdüğü öğrenildi.