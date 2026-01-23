Yeniçağ Gazetesi
23 Ocak 2026 Cuma
İstanbul 10°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Kültür Sanat Velespit Müzesi açıldı: Bisikletin 200 yıllık sırrı Konya’da…

Velespit Müzesi açıldı: Bisikletin 200 yıllık sırrı Konya’da…

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan Velespit Müzesi, bisikletin tarihine ışık tutarak her yaştan ziyaretçiye hitap ediyor.

Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Velespit Müzesi açıldı: Bisikletin 200 yıllık sırrı Konya’da… - Resim: 1

Dar-ül Mülk Projesi çerçevesinde Kılıçarslan Meydanı’ndaki Konya Meydan Evleri’nde hayata geçirilen müze, bisikletin tarihsel gelişimine dair kapsamlı bilgiler sunuyor.

1 14
Velespit Müzesi açıldı: Bisikletin 200 yıllık sırrı Konya’da… - Resim: 2

İlk bisiklet modellerinden ve parçalarından günümüzün ileri teknoloji bisikletlerine uzanan zengin koleksiyon; çeşitli materyaller ve dijital sunumlarla ziyaretçilerin hatıralarını yeniden canlandırıyor.

2 14
Velespit Müzesi açıldı: Bisikletin 200 yıllık sırrı Konya’da… - Resim: 3

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın köklü bir geçmişe sahip olduğunu, asırlardır hem ilim ve irfan hem de kültür, sanat ve spor alanlarında ön plana çıktığını ifade etti.

3 14
Velespit Müzesi açıldı: Bisikletin 200 yıllık sırrı Konya’da… - Resim: 4

Konya’da bisiklet kullanımının diğer spor dallarından farklı olarak günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline geldiğini, adeta bir kültür oluşturduğunu vurgulayan Altay, "Konya özellikle bisiklet ve bisiklet yolu konusunda geçmişten itibaren biraz da coğrafyanın verdiği faydalardan bisikletle anılmış bir şehir. Biz de Velespit Müzesi ile Konya'nın ve ülkemizin bisiklet tarihine not düşecek bir müzeyi hayata geçirmiş olduk." dedi.

4 14
Velespit Müzesi açıldı: Bisikletin 200 yıllık sırrı Konya’da… - Resim: 5

Bisikletin geçmişten günümüze uzanan serüveni anlatılıyor

Altay, Konyalıların bisiklete eskiden beri “Velespit” dediğini ve müzenin adının da bu yüzden böyle belirlendiğini belirterek şöyle konuştu:

5 14
Velespit Müzesi açıldı: Bisikletin 200 yıllık sırrı Konya’da… - Resim: 6

"Velespitin, yani bisikletin geçmişten günümüze kadar gelişimini anlattığımız, Konya'da bisikletin tarihi ve sistemiyle ilgili özellikle çocukların interaktif şekilde işin içinde olacakları bir müze hazırlamış olduk. Geldiklerinde çocukların hem eğlenceli vakit geçirebilecekleri hem de bisiklet şehri Konya adına yapmış olduğumuz işleri görebilecekleri önemli bir eser ortaya çıktı.

6 14
Velespit Müzesi açıldı: Bisikletin 200 yıllık sırrı Konya’da… - Resim: 7

Hemen şehrin kalbinde herkesin çok kolay ulaşabileceği, özellikle şehir dışından gelen misafirlerimizin Konya'nın bisikletle ilgisini anlayabilecekleri güzel bir müze ortaya çıktı. 15 tatil vesilesiyle de özellikle soğuk bir iklimde, sıcak bir ortamda tüm çocuklarımızı Velespit Müzemize davet ediyorum."

7 14
Velespit Müzesi açıldı: Bisikletin 200 yıllık sırrı Konya’da… - Resim: 8

Altay, Konyalıların bisiklete eskiden beri “Velespit” dediğini ve müzenin adının da bu yüzden böyle belirlendiğini belirterek şöyle konuştu:"

Altay, Konyalıların bisiklete eskiden beri “Velespit” dediğini ve müzenin adının da bu yüzden böyle belirlendiğini belirterek şöyle konuştu:"

8 14
Velespit Müzesi açıldı: Bisikletin 200 yıllık sırrı Konya’da… - Resim: 9

Velespitin, yani bisikletin geçmişten günümüze kadar gelişimini anlattığımız, Konya'da bisikletin tarihi ve sistemiyle ilgili özellikle çocukların interaktif şekilde işin içinde olacakları bir müze hazırlamış olduk. Geldiklerinde çocukların hem eğlenceli vakit geçirebilecekleri hem de bisiklet şehri Konya adına yapmış olduğumuz işleri görebilecekleri önemli bir eser ortaya çıktı.

9 14
Velespit Müzesi açıldı: Bisikletin 200 yıllık sırrı Konya’da… - Resim: 10

Hemen şehrin kalbinde herkesin çok kolay ulaşabileceği, özellikle şehir dışından gelen misafirlerimizin Konya'nın bisikletle ilgisini anlayabilecekleri güzel bir müze ortaya çıktı. 15 tatil vesilesiyle de özellikle soğuk bir iklimde, sıcak bir ortamda tüm çocuklarımızı Velespit Müzemize davet ediyorum."

10 14
Velespit Müzesi açıldı: Bisikletin 200 yıllık sırrı Konya’da… - Resim: 11

"Türkiye'nin açık ara en önde bisiklet yoluna sahip şehri"

Türkiye’de bir ilk olan müzeye işaret eden Altay, sözlerini şöyle tamamladı:

11 14
Velespit Müzesi açıldı: Bisikletin 200 yıllık sırrı Konya’da… - Resim: 12

"Konya ilklerin şehri. Özellikle 680 kilometre bisiklet yoluyla Türkiye'nin açık ara en önde bisiklet yoluna sahip şehri. Bisiklet burada insanların günlük hayatında kullandığı bir ulaşım aracı ve geçmişten itibaren hatıralarımız olan bir iş. Hem hatıralarımızı yaşattığımız hem de Konya'nın bisiklet geçmişini anlatabildiğimiz bir müze ortaya çıktı.

12 14
Velespit Müzesi açıldı: Bisikletin 200 yıllık sırrı Konya’da… - Resim: 13

"Konya ilklerin şehri. Özellikle 680 kilometre bisiklet yoluyla Türkiye'nin açık ara en önde bisiklet yoluna sahip şehri. Bisiklet burada insanların günlük hayatında kullandığı bir ulaşım aracı ve geçmişten itibaren hatıralarımız olan bir iş. Hem hatıralarımızı yaşattığımız hem de Konya'nın bisiklet geçmişini anlatabildiğimiz bir müze ortaya çıktı.

13 14
Velespit Müzesi açıldı: Bisikletin 200 yıllık sırrı Konya’da… - Resim: 14
14 14
Kaynak: AA
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro