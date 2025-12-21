Yeniçağ Gazetesi
23 Aralık 2025 Salı
İstanbul 11°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Magazin Velayet savaşında yeni raunt: Wanda Nara sinir krizi geçirdi: Çocuklar Icardi ile Noel kutlayacak!

Velayet savaşında yeni raunt: Wanda Nara sinir krizi geçirdi: Çocuklar Icardi ile Noel kutlayacak!

Mauro Icardi ve Wanda Nara çifti, ayrılık süreçleri ve velayet kavgalarıyla magazin dünyasını domine etmeye devam ediyor. Çiftin çocukları için süren velayet savaşı büyürken, mahkemenin son kararı Wanda Nara'yı sinir krizi geçirtecek kadar öfkelendirdi.

Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Velayet savaşında yeni raunt: Wanda Nara sinir krizi geçirdi: Çocuklar Icardi ile Noel kutlayacak! - Resim: 1

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın ihanet dolu olaylı ayrılığı, uzun süredir magazin gündeminin zirvesinde yer alıyor.

1 34
Velayet savaşında yeni raunt: Wanda Nara sinir krizi geçirdi: Çocuklar Icardi ile Noel kutlayacak! - Resim: 2

Ayrılıktan sonra her iki taraf da yeni ilişkiler yaşarken, eski eşler arasındaki velayet davası da sıcaklığını koruyor.

2 34
Velayet savaşında yeni raunt: Wanda Nara sinir krizi geçirdi: Çocuklar Icardi ile Noel kutlayacak! - Resim: 3

Çift, son olarak Arjantin mahkemesinin verdiği kararla yeniden manşetlere taşındı. Mahkeme, çocukların Noel'i babaları Mauro Icardi ile geçirmesine hükmetti.

3 34
Velayet savaşında yeni raunt: Wanda Nara sinir krizi geçirdi: Çocuklar Icardi ile Noel kutlayacak! - Resim: 4

Bu karar, Icardi'nin 22-27 Aralık tarihleri arasında Arjantin'de bulunmasını gerektiriyor. Yıldız futbolcu, bunun üzerine Galatasaray'dan izin istedi.

4 34
Velayet savaşında yeni raunt: Wanda Nara sinir krizi geçirdi: Çocuklar Icardi ile Noel kutlayacak! - Resim: 5

Wanda Nara, mahkeme kararını bir yarışma programının çekimleri sırasında öğrendi ve sinirlerine hakim olamadı.

5 34
Velayet savaşında yeni raunt: Wanda Nara sinir krizi geçirdi: Çocuklar Icardi ile Noel kutlayacak! - Resim: 6

Sinir krizi geçiren Nara'nın çekimleri durdurttuğu belirtildi. Arjantin basınında çıkan haberlere göre, Nara Noel'de çocuklarıyla Uruguay'a gitmeyi planlıyordu.

6 34
Velayet savaşında yeni raunt: Wanda Nara sinir krizi geçirdi: Çocuklar Icardi ile Noel kutlayacak! - Resim: 7

Ancak mahkemenin kararı bu planları altüst etti. Mahkemenin bir başka hükmüne göre ise çocukların belirtilen tarihlerde ebeveynlerden biriyle ülke dışına çıkarılması yasaklandı.

7 34
Velayet savaşında yeni raunt: Wanda Nara sinir krizi geçirdi: Çocuklar Icardi ile Noel kutlayacak! - Resim: 8

Öte yandan, geçen aylarda Wanda Nara'nın, Icardi ve yeni nişanlısı China Suarez'in kuaförüne siber saldırı düzenlediği ortaya çıkmıştı.

8 34
Velayet savaşında yeni raunt: Wanda Nara sinir krizi geçirdi: Çocuklar Icardi ile Noel kutlayacak! - Resim: 9

Günaydın yazarı Ömer Karahan olayı şu şekilde aktarmıştı:

“Aşk güzel bir duygu... Muhakkak... Ama saplantı işin içine girerse oradan hemen uzaklaşmak gerek... Zira bu duygunun en tehlikeli tarafı saplantının dillere destan bir aşk sanılıyor olması...

9 34
Velayet savaşında yeni raunt: Wanda Nara sinir krizi geçirdi: Çocuklar Icardi ile Noel kutlayacak! - Resim: 10

Oysa o kabullenilmeyen egodan başka bir şey değil... Bir nevi toksik ilişki aslında... Şimdi buna nereden geldiğimi soracak olursanız anlatayım.

10 34
Velayet savaşında yeni raunt: Wanda Nara sinir krizi geçirdi: Çocuklar Icardi ile Noel kutlayacak! - Resim: 11

Sonrasında Chiana Suarez ile yeni bir aşka yelken açan Icardi, "Aradığım aşkı buldum" diyerek methiyeler düzmeye başladı sevgilisine...Uzun zamandır birlikte yaşayan çiftin aşkları ise bir kişiyi oldukça rahatsız ediyor, o da Wanda Nara...

11 34
Velayet savaşında yeni raunt: Wanda Nara sinir krizi geçirdi: Çocuklar Icardi ile Noel kutlayacak! - Resim: 12

Uzun zamandır birlikte yaşayan çiftin aşkları ise bir kişiyi oldukça rahatsız ediyor, o da Wanda Nara...

12 34
Velayet savaşında yeni raunt: Wanda Nara sinir krizi geçirdi: Çocuklar Icardi ile Noel kutlayacak! - Resim: 13

Geçtiğimiz akşam sosyal medyada gezinirken ilginç bir karalama kampanyasına şahit oldum.

13 34
Velayet savaşında yeni raunt: Wanda Nara sinir krizi geçirdi: Çocuklar Icardi ile Noel kutlayacak! - Resim: 14

Ünlü kuaför Emre Tunç hakkında sosyal ve dijital medyada değişik bot hesaplardan kötü yorumlar ve blokları görünce durum dikkatimi çekti.

14 34
Velayet savaşında yeni raunt: Wanda Nara sinir krizi geçirdi: Çocuklar Icardi ile Noel kutlayacak! - Resim: 15

Olayın aslını araştırayım derken işin tamamen bilinçli bir dijital linç girişimi olduğunu öğrendim.

15 34
Velayet savaşında yeni raunt: Wanda Nara sinir krizi geçirdi: Çocuklar Icardi ile Noel kutlayacak! - Resim: 16
16 34
Velayet savaşında yeni raunt: Wanda Nara sinir krizi geçirdi: Çocuklar Icardi ile Noel kutlayacak! - Resim: 17

Mevzuya gelince; Icardi, Galatasaraylı futbolcuların kuaförü Emre Tunç'u saç kesimi için Ulus'taki evine çağırıyor.

17 34
Velayet savaşında yeni raunt: Wanda Nara sinir krizi geçirdi: Çocuklar Icardi ile Noel kutlayacak! - Resim: 18

Sonrasında sevgilisi China Suarez de kuaför hizmeti almak isteyince Emre Tunç ekibiyle eve gidiyor.

18 34
Velayet savaşında yeni raunt: Wanda Nara sinir krizi geçirdi: Çocuklar Icardi ile Noel kutlayacak! - Resim: 19

Hem Icardi hem de China saç ve bakım hizmetlerini aldıktan sonra China, Tunç'a jest olsun diye kendi dijital platformlarında paylaşımda bulunuyor.

19 34
Velayet savaşında yeni raunt: Wanda Nara sinir krizi geçirdi: Çocuklar Icardi ile Noel kutlayacak! - Resim: 20

Bu paylaşımları görüp kıskançlık krizine giren eski eş Wanda Nara, Arjantin'deki bot hesaplardan para ile hizmet satın alıp kuaför Emre Tunç'un dijital platformlardaki hesaplarına siber saldırıda bulunuyor.

20 34
Velayet savaşında yeni raunt: Wanda Nara sinir krizi geçirdi: Çocuklar Icardi ile Noel kutlayacak! - Resim: 21

Hem spam'lar göndertip hem de kötü yorumlar yaptıran Wanda Nara, Icardi ve China'ya rahatsız etmek için kuaförlerine saldırıyor.

21 34
Velayet savaşında yeni raunt: Wanda Nara sinir krizi geçirdi: Çocuklar Icardi ile Noel kutlayacak! - Resim: 22

Alın size toksikliğin dibi... Düşman başına anlayacağınız.”

22 34
Velayet savaşında yeni raunt: Wanda Nara sinir krizi geçirdi: Çocuklar Icardi ile Noel kutlayacak! - Resim: 23

WANDA NARA KİMDİR?

Wanda Nara (10 Aralık 1986, Buenos Aires, Arjantin doğumlu), Arjantinli model, televizyon sunucusu, showgirl ve futbol menajeridir.

23 34
Velayet savaşında yeni raunt: Wanda Nara sinir krizi geçirdi: Çocuklar Icardi ile Noel kutlayacak! - Resim: 24

Kariyerine genç yaşta tiyatro ve modellik ile başlayan Nara, Arjantin televizyonlarında çeşitli programlarda sunuculuk ve jüri üyeliği yaparak üne kavuştu.

24 34
Velayet savaşında yeni raunt: Wanda Nara sinir krizi geçirdi: Çocuklar Icardi ile Noel kutlayacak! - Resim: 25

Özellikle MasterChef Arjantin gibi programlarda sunuculuk yaptı. Sosyal medyada milyonlarca takipçisiyle aktif bir figürdür ve cesur paylaşımlarıyla sıkça gündeme geldi.

25 34
Velayet savaşında yeni raunt: Wanda Nara sinir krizi geçirdi: Çocuklar Icardi ile Noel kutlayacak! - Resim: 26

Özel hayatıyla da magazin dünyasının dikkatini çeken Nara, eski futbolcu Maxi López ile 2008-2013 yılları arasında evli kalmış ve bu evlilikten üç oğlu (Valentino, Constantino ve Benedicto) oldu.

26 34
Velayet savaşında yeni raunt: Wanda Nara sinir krizi geçirdi: Çocuklar Icardi ile Noel kutlayacak! - Resim: 27

2014'te Mauro Icardi ile evlendi, bu evlilikten iki kızı (Francesca ve Isabella) dünyaya geldi.

27 34
Velayet savaşında yeni raunt: Wanda Nara sinir krizi geçirdi: Çocuklar Icardi ile Noel kutlayacak! - Resim: 28

Çiftin ilişkisi skandallarla dolu olup, 2024'te boşanmayla sonuçlandı.

28 34
Velayet savaşında yeni raunt: Wanda Nara sinir krizi geçirdi: Çocuklar Icardi ile Noel kutlayacak! - Resim: 29

2025 itibarıyla boşanma süreci velayet ve mali anlaşmazlıklarla devam ediyor, Nara eski kocasını çeşitli iddialarla suçlandı.

29 34
Velayet savaşında yeni raunt: Wanda Nara sinir krizi geçirdi: Çocuklar Icardi ile Noel kutlayacak! - Resim: 30

MAURO ICARDİ KİMDİR?

Mauro Emanuel Icardi (19 Şubat 1993, Rosario, Arjantin doğumlu), Arjantinli profesyonel futbolcu. Santrfor pozisyonunda oynayan Icardi, şu anda Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giymekte ve takım kaptanlığı yapıyor.

30 34
Velayet savaşında yeni raunt: Wanda Nara sinir krizi geçirdi: Çocuklar Icardi ile Noel kutlayacak! - Resim: 31

Kariyerine İspanya'da altyapı düzeyinde başlayan Icardi, Barcelona'nın La Masia akademisinden geçmiş, ardından Sampdoria ve Inter Milan'da parlamıştır. Inter'de iki kez Serie A gol kralı olmuş (2014-15 ve 2017-18 sezonları), kulübün tüm zamanların en golcü oyuncuları arasında yer aldı.

31 34
Velayet savaşında yeni raunt: Wanda Nara sinir krizi geçirdi: Çocuklar Icardi ile Noel kutlayacak! - Resim: 32

2019'da Paris Saint-Germain'e (PSG) transfer olmuş, burada domestic treble kazanmıştır. 2023'ten beri Galatasaray'da oynayan Icardi, Süper Lig'de üst üste şampiyonluklar yaşamış ve yüksek gol katkısıyla taraftarların favorisi haline geldi.

32 34
Velayet savaşında yeni raunt: Wanda Nara sinir krizi geçirdi: Çocuklar Icardi ile Noel kutlayacak! - Resim: 33

Arjantin Milli Takımı'nda sınırlı forma şansı buldu.

33 34
Velayet savaşında yeni raunt: Wanda Nara sinir krizi geçirdi: Çocuklar Icardi ile Noel kutlayacak! - Resim: 34

Özel hayatında Wanda Nara ile 2014-2024 arası evli kalmış, iki kız babasıdır. 2025'te boşanma süreci devam ediyor, yeni ilişkisi Arjantinli model China Suárez ile gündeme gemiyor.

34 34
Kaynak: Magazin Servisi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2025 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro