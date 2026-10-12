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Türkiye'de giderek derinleşen gelir adaletsizliği ve ekonomik kriz, hem resmi verilere hem de yurttaşların milletvekillerine gönderdiği yardım e-postalarına çarpıcı bir şekilde yansıdı.

BirGün gazetesinden Mustafa Bildircin'in haberine göre, Haziran 2026 itibarıyla Türkiye genelinde aşırı yoksulluk çeken hane sayısı 10 milyonu aştı. İktidarın sosyal yardım harcamaları Ağustos ayında 357 milyar TL’ye ulaşmasına rağmen, bu bütçe milyonlarca yurttaşı yoksulluk döngüsünden çıkarmaya yetmedi.

Temel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta zorlanan vatandaşların siyasilerden talep ettiği yardımlar, krizin günlük hayattaki boyutunu ortaya koyuyor.

"5 YILDIR ET YİYEMİYORUM"

1993 yılına kadar yedek subay olarak görev yapan ve şu an 23 bin TL emekli maaşıyla kira ödemeye çalışan bir vatandaş, milletvekillerine "Et yemek istiyorum" başlığıyla bir mesaj gönderdi. İki kızının Türkiye'nin en iyi üniversitelerinde hayırsever burslarıyla eğitim gördüğünü belirten emekli, beş yıldır et tüketemediğini ifade etti.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNDEN BURS TALEBİ

İstanbul'da Yıldız Teknik Üniversitesi'nde öğrenim gören başarılı bir öğrenci, artan eğitim ve yaşam masraflarının altından kalkamadığını belirterek eğitim hayatına devam edebilmek için vekillerden burs desteği istedi.