Ekonomist Alaattin Aktaş, İstanbul Valiliği’nin Ramazan ayı boyunca binlerce ailenin veresiye borcunun kapatıldığı yönündeki açıklamasına ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

Valiliğin, 32 bin 345 ailenin 2 bin 150 bakkalda bulunan toplam 73,5 milyon liralık veresiye borcunu kapattığı bilgisini hatırlatan Aktaş, bu sürecin nasıl yürütüldüğüne dair ortaya atılan iddiaları sorguladı.

Aktaş, eski bir milletvekilinin aktardığı “Vali Davut Gül’ün kaymakamlarla birlikte her ilçede borç tasfiyesini doğrudan gerçekleştirdiği” yönündeki ifadeleri ele alarak bir hesaplama yaptı.

Bu kapsamda, her bakkalda yalnızca 1 dakika kalındığı ve bir bakkaldan diğerine geçişin de 1 dakika sürdüğü varsayımıyla hareket eden Aktaş, toplam sürenin 4 bin 300 dakikaya ulaştığını belirtti. Bu sürenin yaklaşık 72 saate denk geldiğini ifade eden Aktaş, Ramazan ayı boyunca her gün 5 saatlik bir mesai ayrılması durumunda bile yaklaşık 14 günün bu işe gitmesi gerektiğine dikkat çekti.

Aktaş, bu hesap üzerinden yaptığı değerlendirmede, söz konusu sürecin anlatıldığı şekilde gerçekleşmesinin mümkün olmadığını savundu.

Aktaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda:

"İstanbul Valiliği Ramazan ayı boyunca 32 bin 345 ailenin 2 bin 150 bakkalda bulunan 73,5 milyon lira tutarındaki veresiye borcunu kapatmış.

Bu insanlar niye hâlâ veresiye alışveriş yapıyor ya da borcu olan aile bu kadar mı, onlar ayrı konular. Peki bu borç kapatma nasıl yapılmış?

Eski bir milletvekilinin yazdığını aynen aktarıyorum: "Vali Davut Gül, gittiği her ilçede kaymakamı da yanına alarak borç tasfiyesini doğrudan kendi gerçekleştirdi."

Gelin bir hesap yapalım...

- Vali Gül her bakkalda yalnızca 1 dakika kalsa, bir bakkaldan diğerine gidiş de 1 dakika sürse demek ki her bakkal için 2 dakikaya ihtiyaç var. - 2.150 bakkal x 2 dakika = 4.300 dakika - 4.300 dakika /60 = 71,7 saat.

- Vali Gül Ramazan ayı boyunca hafta sonu da dahil her gün 5 saatini veresiye defteri kapatmaya ayırsa 14 gün böyle geçmiş demektir. İstanbul Valisi ayın yarısında gününün 5 saatini böyle geçirmiş olabilir mi? Tabii ki hayır. Vali Gül, bazı bakkallara sembolik ziyaretler yapmıştır, o kadar. Ama o eski milletvekili Vali'nin ne kadar önemli bir hizmet gördüğünü, ne kadar verimli çalıştığını söylemeye çalışırken aslında tam aksini dile getirmiş, haberi yok.

Matematik güzeldir... İyi bayramlar..." ifadelerini kullandı.