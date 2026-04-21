Koç Topluluğu 100. yılı kutlamaları, Divan Kuruçeşme'de Vehbi Koç Ödül Töreni ile başladı.

25. Vehbi Koç Ödülü, Göç, yıkım ve zaman tanımlamalarıyla günümüzü yorumlayan, hafıza üzerindeki çalışmalarıyla bilinen sanatçı Canan Tolon'a verildi.

Gazete Oksijen'in haberine göre, Koç Topluluğu'nun 100. kuruluş yıldönümü için çekilen ve Atatürk'ün portresiyle son bulan "Unutulmaz" adlı videonun gösterimiyle başlayan ödül töreninde sunuculuğu oyuncu Halit Ergenç yaptı.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, konuşmasında "Bugün 120 binden fazla çalışanı olan Koç Topluluğu'nun Cumhuriyet vizyonunun ışığında kurulduğunu, Cumhuriyet'in fikir ve değerlerine bağlı olduğunu; eğitime, bilime ve sanata katkıyı sorumluluğunun ayrılmaz parçası olarak gördüğünü" anlattı.

Ömer M. Koç, "Bu seneki ödülümüzün sahası kültür. Bu yılki ödüle layık görülen sanatçı da alışılmışın dışındaki bir sanatsal üretimi temsil ediyor. Gelecek yüzyılın eşiğindeyiz; aynı inanç, aynı vizyon ve aynı sarsılmaz vatan sevgisiyle yolunuza devam edeceğiz" diye konuştu.



Prof. Dr. Zeynep Çelik başkanlığındaki Seçici Kurul; 25. Vehbi Koç Ödülü'nü, "Göç, yıkım ve zaman tanımlamalarıyla günümüzü yorumlayan, hafıza üzerindeki çalışmalarıyla bilinen" sanatçı Canan Tolon'a verdi.

'ÖDÜL GELECEK ÇALIŞMALARIMA DESTEK OLACAK'

Canan Tolon, ödülü Ömer M. Koç'un elinden aldı. Çok mutlu olduğunu açıklayan Tolon, ödülün gelecek çalışmalarına destek olacağını belirtti.

"Buraya çok dolambaçlı yollardan geldim" diyen Tolon, "Benim için önemli olan şey, çocukken kendime verdiğim sözdü; kimsenin acımasına izin vermemekti" şeklinde konuştu.

24. VEHBİ KOÇ ÖDÜLÜ DOÇ.DR. KIVANÇ'IN OLMUŞTU

24. Vehbi Koç Ödülü'nü, kanser gelişiminde rol oynayan ve tedavi hedefi olabilecek metabolizma yollarını ortaya çıkaran araştırmaları nedeniyle Rockefeller Üniversitesi Metabolik Düzenleme ve Genetik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Kıvanç Birsoy kazanmıştı.