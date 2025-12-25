Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz’in, kanserle mücadele ettiği ortaya çıktı. Ünlü oyuncu ve şarkıcının kız kardeşi Yurda Gürler, annesinin sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Hastaneden fotoğraf paylaşan Gürler, "Bizden iyi dileklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. Annem, bir süre daha kemoterapi almak zorunda maalesef. Umudumuzu kaybetmeden yola devam" ifadelerini kullandı.

"Az önce seansımız bitti. Dualarınızı yine bekliyorum" diyen Özcan Deniz'in kardeşi Yurda Gürler, şifa bekleyen herkes için Allah'tan şifa dilediğini ifade etti.

ÜNLÜ ŞARKICI AİLESİNİ REDDETMİŞTİ

Özcan Deniz, uzun yıllar menajerliğini yapan ağabeyi Ercan Deniz'le maddi anlaşmazlıklar nedeniyle mahkemelik olmuş ve kardeşler arasındaki gerginlik giderek artmıştı. Bu kavgaya anne Kadriye Deniz'in de dahil olması sonrası ipler iyice kopmuştu. Deniz ailesini reddederek "Sevgili anneciğim, yaptığınız sayısız kötülüğe göğüs gerdim ama yolumuz aynı değil. Vefatınızda da orada olmayacağım, masraflarınızı karşılarım merak etmeyin. Eğer sizden önce ben gidersem gelmeyin, gelirseniz taşlanırsınız. Tavsiyem ve vasiyetimdir. Gelmeyin, benden ve ailemden uzak durun. Yolunuz ve bahtınız açık olsun" demişti.

NE OLMUŞTU

53 yaşındaki Özcan Deniz, bir dönem menajerliğini de yapan ağabeyi Ercan Deniz ile maddi konularda bazı anlaşmazlıklar yaşamıştı. Ünlü şarkıcı Deniz, artık tek ailesinin oğlu Kuzey ve eşi Samar Dadgar olduğunu söyleyerek ailesini silmişti.

Ailesine rest çeken Deniz, "Hiç olmadığım kadar hafif ve güçlüyüm" demişti. Özcan Deniz, ağabeyi Ercan Deniz ile mahkemelik olmuştu.

''HARAM EDİYORUZ''

Küs ve mahkemelik olduğu ağabeyi Ercan Deniz'in fotoğrafını paylaşan Deniz; "Ah canım kardeşim! Bana hakkını helal etmişsin. Nankörlük yaptığın ben, hakkını çalıp savurduğun oğlum, ayırmaya çalıştığınız ve kafasını gözünü yarıp iftiralar attığınız karım ve de 35 yıl karnını doyuran sektördeki herkese attığın iftiralardan dolayı, binlerce kişi hep bir ağızdan, sana hakkımızı haram ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Tartışmaların ardından Deniz'in kız kardeşi Sibel Semerci de Özcan Deniz'e destek olarak ağabeyi Ercan Deniz'e sitem etmişti.

Semerci, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

''Ölümle tehdit edip, küfürler ederek bizi korkuttuğunu sanıyorsan attığın her yanlış adım gibi bunda da yanılıyorsun. Senden korkmuyorum ama senin ne kadar çirkinleşebileceğini çok iyi biliyorum. Madem ailemizi televizyonlarda dillere düşürmekten bu kadar haz alıyorsun, dinle bak şimdi neler anlatacağım evimizin atası, büyüğü, abisi sandığımız vicdansız. Ailenin yüz karasısın en azından zarar verdiğin biz kardeşlerin için. Kardeşlerimin TC kimlik numaralarını kullanmasam onca şirkette bu kadar usulsüzlükleri rahat rahat nasıl yapar ve çifter çifter iş nasıl batırırdım sonra da her borcu kefil yaptığım Özcan Deniz'e nasıl ödettirdim de desene vicdansız.''