Aytekin'in cenazesi, memleketi Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Bozan köyünde düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Cenaze törenine Şuhut Kaymakamı İzzet Cem Eser, Şuhut Belediye Başkanı Muhittin Özaşkın, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mehmet Özcan, Şuhut İlçe Emniyet Müdürü Atilla Çınar, ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Kılınan cenaze namazının ardından Kıbrıs Gazisi Hüseyin Aytekin'in naaşı, askerlerin omuzlarında taşınarak dualar eşliğinde Bozan Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi.