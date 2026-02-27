

Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesi Çavuşlu köyünde 1899 yılında doğan, 1944 yılında vefat eden Hüseyin Avni Aker'e vefa.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Trabzon Şubesi, vatan uğruna mücadele eden kahramanlarımızın aziz hatırasını yaşatmak amacıyla anlamlı bir çalışmaya daha imza attı. Trabzon’un Toklu Mezarlığı’nda medfun bulunan İstiklal Savaşı Gazisi Hüseyin Avni Aker’in kabri başına bayrak direği dikilerek şanlı Türk Bayrağı göndere çekildi.

Gerçekleştirilen bu anlamlı faaliyetle, vatan mücadelesinin kahraman neferlerinden olan İstiklal Savaşı Gazisi Hüseyin Avni Aker’in aziz hatırasına duyulan minnet ve saygı bir kez daha ifade edildi. Dernek yetkilileri tarafından titizlikle yürütülen çalışma kapsamında kabir başına yerleştirilen bayrak direği ile birlikte, şanlı al bayrağımız gazimizin manevi huzurunda dalgalanmaya başladı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Trabzon Şubesi tarafından yapılan açıklamada, bu tür çalışmaların amacının, vatan uğruna canını ortaya koyan şehit ve gazilerin unutulmadığını ve hiçbir zaman unutulmayacağını göstermek olduğu vurgulandı. Açıklamada ayrıca, “Bu toprakları bizlere vatan yapan kahramanlarımızın hatırasını yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak ve onların emanetine sahip çıkmak en önemli sorumluluğumuzdur. İstiklal Savaşı Gazimiz Hüseyin Avni Aker’in kabri başında dalgalanan ay yıldızlı bayrağımız, milletimizin vefa duygusunun en anlamlı nişanesidir.” ifadelerine yer verildi.

Dernek yetkilileri, Trabzon’da bulunan şehit ve gazi kabirlerine yönelik benzer çalışmaların imkânlar doğrultusunda sürdürüleceğini belirterek, aziz kahramanlarımızın hatıralarını yaşatmaya kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.

Bu anlamlı çalışma, hem gazimize duyulan vefanın hem de milli ve manevi değerlere verilen önemin güçlü bir göstergesi olarak büyük takdir topladı.