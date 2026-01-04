Fenerbahçe ara transfer döneminde kadrosuna katmaya çok yaklaştığı 27 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusu Joey Veerman, neden PSV Eindhoven'da kalmaya karar verdiğini açıkladı.

VEERMAN: 'FENERBAHÇE İLK TEMASTAN SONRA 2.5 HAFTA GEÇTİ'

ESPN'e konuşan Veerman Fenerbahçe ile yaşanan transfer sürecini şu şekilde açıkladı:

"Bazı sebepler oldu ve transferden vazgeçmeye karar verdim. İlk görüşmeden sonra yaklaşık 2.5 hafta geçti. Bu süre zarfında bazı şeyler gerçekleşti ama belki de bazı şeyler gerçekleşmedi. Herkesin yaşananlardan haberi vardı. Diğer nedenleri kendime saklayacağım. Sonuç olarak görüşmeleri sonlandırmaya karar verdim."