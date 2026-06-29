Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürerken Vedat Muriqi'den üzen haber geldi.
Fanatik'in haberine göre, bugün gerçekleştirilen antrenmanda sakatlanan Kosovalı golcünün yapılan ilk kontrollerinin ardından yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Yaşadığı sakatlık nedeniyle sezon öncesi hazırlık kampının önemli bölümünü kaçıracak olan tecrübeli futbolcunun tedavisine kısa süre içerisinde başlanacağı belirtildi.
Teknik heyet, Muriqi'nin dönüş sürecini sağlık ekibiyle birlikte yakından takip edecek.